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خطة لبناء مستشفى متخصص لمعالجة أمراض السرطان في الكرك

12/21/2024 7:07:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الصحة فراس الهواري، إنه تم رفد مستشفى الكرك الحكومي ومركز صحي غور المزرعة بجهاز ماموغرام للكشف المبكر عن أورام الثدي، والعمل جار على بدء إطلاق الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم.
وأشار الهواري في رده على سؤال النائب أيمن أبو هنية وسيناقش الاثنين المقبل، إلى أن هناك خطة استراتيجية لتلبية حاجة المواطنين في محافظة الكرك لبناء مستشفى متخصص لمعالجة أمراض السرطان.

وبين الهواري أنه تم إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على السرطان، وهي في مراحلها النهائية تمهيدا لإطلاقها، وستتضمن إعداد خطة للتوسع في وحدات علاج السرطان بناءً على بيانات سجل السرطان والتنبؤ المستقبلي.

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