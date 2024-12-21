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منتج العناية بالبشرة الأكثر بحثاً على غوغل في 2024

12/21/2024 7:07:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت بيانات جديدة من وكالة التسويق الرقمي "Foundation" أن حمض الساليسيليك هو أكثر المكونات بحثاً في مجال العناية بالبشرة لعام 2024، بمتوسط 60,500 عملية بحث شهرياً.


مميزات حمض الساليسيليك
 هذا المكون الشهير، المعروف بقدرته على:
مكافحة حب الشباب.
تقليل الالتهابات.
تنظيف المسام.
يعكس تزايد الطلب على منتجات العناية بالبشرة المستندة إلى العلم والتي تقدم نتائج مثبتة.


ومن أبرز فوائده:
التقشير اللطيف: حيث يزيل الطبقة العليا من الخلايا الميتة، مما يجعل البشرة أكثر نعومة وإشراقاً.
محاربة التجاعيد: يحافظ على شباب البشرة ويقلل ظهور الخطوط الدقيقة.
تنظيم إنتاج الزهم: مما يجعله مناسباً للبشرة الدهنية.
معالجة الرؤوس السوداء والبيضاء: وتقليص حجم المسام.
تهدئة الالتهابات: مما يساعد على تحسين مظهر البشرة.


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