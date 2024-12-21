الطاقة: توسيع شبكة الغاز لتشمل المدن الصناعية كافة قريبا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام وجود برنامج وطني لإيصال الغاز الطبيعي إلى التجمعات والمدن الصناعية، لتخفيف فاتورة الطاقة وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة.



وأوضحت أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث تم إيصال الغاز إلى منطقتي القويرة القسطل وتم أخيرا افتتاح محطة التخفيض والقياس في هاشمية الزرقاء، مؤكدة انه سيتم توسيع شبكة الغاز لتشمل المدن الصناعية كافة في المستقبل القريب.



وأكدت العزام أهمية الاستفادة من خط الغاز العربي الممتد من شمال المملكة إلى جنوبها، والذي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز أمن الطاقة في الأردن.



جاء ذلك بحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم السبت، خلال مشاركتها بالمؤتمر الوطني الخاص بالتغير المناخي والاقتصاد الأخضر الذي عُقد في عمان تحت عنوان "الاستجابة الوطنية الأردنية للتغيرات المناخية والصحية والبيئية".



واستعرضت العزام ، أبرز الخطط والاستراتيجيات التي تنفذها وزارة الطاقة والثروة المعدنية في التحول نحو الطاقة الخضراء، والتي تسهم بنسبة 27 بالمئة من الخليط الكلي للطاقة في المملكة، بما يعكس التزامها بتطوير مصادر طاقة مستدامة وصديقة للبيئة تأخذ بعين الاعتبار مواجهة التغير المناخي.



و تحدثت العزام عن مشروع تخزين الكهرباء الذي سيتم تنفيذه على سد الموجب، و يُعتبر أول مشروع من نوعه لتعزيز قدرة المملكة على تخزين الطاقة المتجددة واستخدامها بفعالية، مشيرة إلى أن قدرة المشروع تبلغ 450 ميغاواط، وقدرة تخزينية تصل إلى 7 ساعات.



وفي ذات السياق، أكدت العزام أن وزارة الطاقة تعمل على تنفيذ إجراءات الربط الكهربائي مع الجانب المصري، وفلسطين من خلال شركة كهرباء القدس، ودولة العراق الشقيقة، أما الاتفاقيات مع المملكة العربية السعودية فقد وصلت إلى مراحلها النهائية، بهدف استيعاب مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة.



وأضافت العزام أن الوزارة تركز جهودها على استثمار الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أن الأردن يُعد من الدول الرائدة في استقطاب الاستثمارات في هذا المجال، حيث يُتوقع أن يسهم هذا القطاع في تحقيق أهداف الطاقة المستدامة.



يُذكر أن "المؤتمر الوطني الخاص بالتغير المناخي والاقتصاد الأخضر" يأتي في وقت تشهد فيه المملكة جهودًا متزايدة نحو التحول إلى الطاقة المتجددة، وتقديم حلولا مبتكرة لمواجهة تحديات التغير المناخي.