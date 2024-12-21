دائرة الأراضي والمساحة تخفض عدد مراجعيها بنسبة 71،46%

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
خفضت دائرة الأراضي والمساحة نسبة عدد مراجعيها إلى 71،46% خلال شهر تشرين الثاني، في "نقلة نوعية" لسير إجراءات المعاملات، وفق ما أكد مدير شؤون الأجانب والأشخاص الحكميين الناطق الإعلامي باسم الدائرة طلال الزبن.
وقال الزبن ، السبت، إن الدائرة أنجزت، وفق الإحصائية، 11.451 معاملة بيع إلكترونية 67.243\ تمثلت بإصدار إخراجات القيد (قوشان) ومخططات أراض.
وتوقع الزبن زيادة مطردة في حجم التداول العقاري، موضحا أن زيارة رئيس الوزراء جعفر حسان تظهر مدى الاهتمام الحكومي بهذه الدائرة، التي تعمل جاهدة من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس بأتمتة جميع خدمات الدائرة قبل نهاية 2025 وتحسين جودة الخدمات للوصول إلى التغير المنشود الذي سيكون خلال الفترة القليلة المقبلة.
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