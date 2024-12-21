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دائرة الأراضي والمساحة تخفض عدد مراجعيها بنسبة 71،46%

12/21/2024 7:07:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- خفضت دائرة الأراضي والمساحة نسبة عدد مراجعيها إلى 71،46% خلال شهر تشرين الثاني، في "نقلة نوعية" لسير إجراءات المعاملات، وفق ما أكد مدير شؤون الأجانب والأشخاص الحكميين الناطق الإعلامي باسم الدائرة طلال الزبن.


وقال الزبن ، السبت، إن الدائرة أنجزت، وفق الإحصائية، 11.451 معاملة بيع إلكترونية 67.243\ تمثلت بإصدار إخراجات القيد (قوشان) ومخططات أراض.


وتوقع الزبن زيادة مطردة في حجم التداول العقاري، موضحا أن زيارة رئيس الوزراء جعفر حسان تظهر مدى الاهتمام الحكومي بهذه الدائرة، التي تعمل جاهدة من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس بأتمتة جميع خدمات الدائرة قبل نهاية 2025 وتحسين جودة الخدمات للوصول إلى التغير المنشود الذي سيكون خلال الفترة القليلة المقبلة.

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