(MENAFN
- Sherpa Communications)
تقنية يانغو تدعم 4.3 مليون طلب في عام 2024 وتوسع حضورها العالمي
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 ديسمبر 2024 - أعلنت شركة يانغو تك، المزود الرائد للتقنيات المبتكرة في مجال التجارة الإلكترونية و التابعة لمجموعة يانغو العالمية، عن توسيع نطاق حضورها الدولي خلال هذا العام. وبينما تعمل في العديد من المناطق حول العالم، أقامت يانغو تك شراكات جديدة في عام 2024 في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والهند، وبوليفيا، ودول أخرى، مما ساعد المزيد من الشركات على تقديم خدمات توصيل أسرع، وتحسين كفاءتها التشغيلية، وتقديم تجارب أفضل للعملاء.
في عام 2024، حققت الشركة زيادة بنسبة 40% في شراكاتها مع تجار التجزئة ومتاجر البقالة الإلكترونية، حيث دعمت 4.3 مليون طلب على مستوى العالم. ساعدت الشركة شركاءها على تقديم خدمات توصيل في نفس اليوم أو أسرع بمتوسط وقت تسليم من النقر إلى الاستلام (CTE) يبلغ 30 دقيقة فقط، مما يعزز التزامها بكفاءة البيع بالتجزئة. كما قدمت الشركة 84 ميزة جديدة ضمن أنظمتها وبرامج واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لتحسين قدرات الشركاء، مع توفير المزيد من المرونة، والتخصيص، والتكامل السلس لتقديم تجارب أفضل للعملاء.
وقال ماكس أفتيخوف، الرئيس التنفيذي لشركة يانغو تك ريتيل: "مع توقعات بنمو سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى 49 مليار دولار بحلول عام 2028، ستشكل عدة اتجاهات رئيسية قطاعي البيع بالتجزئة والبقالة الإلكترونية في عام 2025، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتجارب المخصصة للعملاء، وخيارات التوصيل الأسرع. مهمة يانغو تك هي تغيير الطريقة التي تقدم بها شركات البيع بالتجزئة منتجاتها وخدماتها للعملاء من خلال أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وكفاءات تشغيلية تمكّن شركاءنا من مواكبة الطلب المتزايد. يعكس النمو الذي شهدناه هذا العام التزامنا بدعم شركائنا والمستهلكين على حد سواء من خلال حلول قابلة للتوسع ورؤية مستقبلية."
ومن أبرز إنجازات الشركة في المنطقة شراكتها مع تجار التجزئة السعوديين السدحان وسبار. حيث ساعد هذا التعاون على تحسين الوصول والكفاءة والتخصيص لهذين العملاقين في قطاع البيع بالتجزئة، من خلال إطلاق تطبيقات ومواقع إلكترونية تحمل علامات تجارية مخصصة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع توفير محافظ إلكترونية، وبرامج ولاء العملاء، وخيارات توصيل مرنة.
من المتوقع أن تُحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي تحولًا كبيرًا في قطاعي البيع بالتجزئة والبقالة الإلكترونية في عام 2025. وتتوقع يانغو تك أن الأدوات الذكية للتنبؤ وإدارة المخزون وتحسين سلسلة التوريد ستُمكّن الشركات من تحسين كفاءتها التشغيلية. كما سيصبح التخصيص محورًا أساسيًا، حيث يتوقع العملاء تجارب تسوق مصممة خصيصًا لتلبي احتياجاتهم عبر القنوات الرقمية والتقليدية.
ومع توسع حضورها في أربعة أسواق، تتمتع يانغو تك بموقع قوي لقيادة هذه التغيرات، حيث تقدم الأدوات والخبرات التي تحتاجها الشركات للنمو والازدهار في سوق تنافسي.
-النهاية-
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