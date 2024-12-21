من بيروت إلى دبي... مطعم "الإستاذ" يفتح أبوابه في دبي: تجربة لبنانية أصيلة"

(MENAFN
- MAP) في خطوة جديدة لتعزيز حضوره الإقليمي، أعلن مطعم "الإستاذ"، العلامة التجارية اللبنانية الشهيرة في عالم الوجبات السريعة، عن افتتاح أول فرع له في دبي. يجمع المطعم بين الأصالة اللبنانية والنكهات العريقة، ليقدم تجربة فريدة لعشاق المأكولات السريعة والمتنوعة.
مطعم "الإستاذ" يشتهر بتقديم ألذ وجبات الشاورما، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من الأطباق اللبنانية التقليدية مثل الحمص، الفتوش، التبولة وسندويشات اللحمة والدجاج بكافة أنواعها، مما يضمن تلبية جميع الأذواق وتقديم تجربة مميزة تلبي توقعات الزبائن من مختلف الخلفيات.
انتشار واسع في المنطقة
يمتلك مطعم "الإستاذ" فروعاً ناجحة في لبنان، الكويت، العراق، مصر والسعودية، ويعد افتتاح الفرع الجديد في دبي محطة استراتيجية لتعزيز العلامة التجارية في منطقة الخليج. يسعى المطعم إلى أن يصبح الوجهة الأولى لعشاق المأكولات اللبنانية السريعة في المدينة التي تجمع الثقافات والنكهات من جميع أنحاء العالم.
موقع استراتيجي وأجواء مميزة
يقع الفرع الجديد في موقع استراتيجي في منطقة المزهر 1 بدبي، مما يجعله وجهة مثالية للعائلات، الشباب، ومحبي الأطعمة السريعة. يتميز المطعم بأجواء عصرية، ليمنح الزوار شعوراً دافئاً وكأنهم في قلب بيروت.
وفي تصريح قال المدير التنفيذي السيد سيرج خوري "نحن فخورون بجلب نكهات لبنان المميزة إلى دبي، ونتطلع لتقديم تجربة لا تُنسى تجمع بين السرعة في الخدمة وجودة الأطباق، مع الالتزام بروح الضيافة اللبنانية التي عُرفنا بها."
MENAFN21122024007674016494ID1109019315
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.