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إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قصرة جنوب نابلس

12/21/2024 5:09:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN-
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قصرة، جنوب نابلس.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان، فوائد حسن، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الجهة الجنوبية الشرقية من قصرة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

يتبع..

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