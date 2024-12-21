إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قصرة جنوب نابلس

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قصرة جنوب نابلس
التاريخ
12/21/2024 5:09:18 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس /PNN-
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قصرة، جنوب نابلس.
وأفاد الناشط ضد الاستيطان، فوائد حسن، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الجهة الجنوبية الشرقية من قصرة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.
يتبع..
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