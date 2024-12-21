حرائق بمدينة قازان الروسية إثر هجوم أوكراني بالمسيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت سلطات مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية تعرض المدينة صباح يوم السبت لهجوم أوكراني بمسيرات استهدفت ثلاثة أحياء في المدينة، ما أسفر عن اندلاع حرائق بعدّة مبان سكنية.
وأفادت المصادر الرسمية الروسية بأن الاعتداء استهدف أحياء سوفيتسكي، وكيروفسكي، وبريفولجسكي في المدينة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في حوالي الساعة 07:50 بتوقيت موسكو أسقطت الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية استهدفت تتارستان.
روسيا اليوم
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