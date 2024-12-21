Saturday, 21 December 2024 11:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حرائق بمدينة قازان الروسية إثر هجوم أوكراني بالمسيرات

12/21/2024 5:08:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت سلطات مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية تعرض المدينة صباح يوم السبت لهجوم أوكراني بمسيرات استهدفت ثلاثة أحياء في المدينة، ما أسفر عن اندلاع حرائق بعدّة مبان سكنية.
وأفادت المصادر الرسمية الروسية بأن الاعتداء استهدف أحياء سوفيتسكي، وكيروفسكي، وبريفولجسكي في المدينة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في حوالي الساعة 07:50 بتوقيت موسكو أسقطت الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية استهدفت تتارستان.
روسيا اليوم









MENAFN21122024000208011052ID1109019257

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث