تركيا.. فقدان شخصين جراء انهيار ثلجي بمنتجع للتزلج

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وكالة IHA بفقدان شخصين جراء انهيار ثلجي وقع اليوم السبت في منتجع بالاندوكن للتزلج بولاية أرضروم التركية.
وكتبت الوكالة: "حدث انهيار ثلجي في منتجع بالاندوكن للتزلج وتم إنقاذ 3 أشخاص، فيما بقي شخصان تحت الثلوج".
وأضافت أن الانهيار أتى على رياضيين من الفريق الوطني للجودو كانوا يتسلقون الجبل.
RT
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