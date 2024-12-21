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تركيا.. فقدان شخصين جراء انهيار ثلجي بمنتجع للتزلج

12/21/2024 5:08:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وكالة IHA بفقدان شخصين جراء انهيار ثلجي وقع اليوم السبت في منتجع بالاندوكن للتزلج بولاية أرضروم التركية.


وكتبت الوكالة: "حدث انهيار ثلجي في منتجع بالاندوكن للتزلج وتم إنقاذ 3 أشخاص، فيما بقي شخصان تحت الثلوج".


وأضافت أن الانهيار أتى على رياضيين من الفريق الوطني للجودو كانوا يتسلقون الجبل.

RT

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