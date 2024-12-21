أمانة عمّان تمدد عمل الباص السريع حتى الساعة 12 ليلا اعتبارا من بداية 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مددت أمانة عمّان الكبرى ساعات عمل الباص سريع التردد حتى الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل؛ وذلك اعتبارا من الأول من يناير المقبل، وفقا لما نشرته أمانة عمان الكبرى.



وبحسب أمانة عمّان فإن عدد مستخدمي وسائط النقل العام في الأردن خلال العام 2024 بلغ 28 مليون راكب، منهم 18 مليونا استخدموا الباص السريع، و10 ملايين راكب استخدموا باص عمّان.



وأعلنت الأمانة أنه تم تشغيل 16 حافلة جديدة على مسار الباص سريع التردد لمسار الزرقاء – صويلح.



وأكدت الأمانة أنها توفر خدمة التنقل المجاني في الباص سريع التردد وباص عمان للمكفوفين.



جاء ذلك خلال رعاية أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة حفل تسليم 16 حافلة جديدة ليتم تشغيلها على مسار الباص سريع التردد.