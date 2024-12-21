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وزير الصحة يدشن مجمع“عيادتي” الطبي في مدينة الرياض

12/21/2024 5:00:54 AM
(MENAFN- Asdaf News) افتتح معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، أمس الخميس، مجمع عيادتي الطبي“My Clinic” في مدينة الرياض، الذي يُعد الفرع الأول في العاصمة، وذلك بحضور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ناظر وعيادتي المهندس لؤي هشام ناظر، وعدد من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الصحي.

وأكد المهندس لؤي ناظر أن إطلاق الفرع الجديد لـ“عيادتي” في الرياض يأتي في إطار إستراتيجية الشركة للتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية ومواكبة النمو السكاني والعمراني الذي تشهده المدينة، حيث يعكس هذا التوسع التزام“عيادتي” بتلبية احتياجات المجتمع المحلي من خلال تقديم خدمات طبية متكاملة وذات جودة عالية.

وأضاف“ناظر” أن التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتسهيل حصول المواطنين على خدمات طبية عالية الجودة، مشيرًا إلى أن“عيادتي” قدمت خدمات الرعاية الصحية لما يزيد على 3 ملايين مراجع منذ 2017.

وأشار“ناظر” إلى أن افتتاح الفرع الجديد يسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع الصحي، من خلال تعزيز دور الكفاءات والكوادر الوطنية وزيادة نسبة التوطين في القطاع، حيث تضم المجمعات الطبية لـ“عيادتي” في مختلف مناطق المملكة أكثر من 457 طبيبًا، أكثر من 70% منهم من الأطباء السعوديين.

ويقدم مجمع“عيادتي” خدمات طبية عالية الجودة من خلال الالتزام بالمعايير المحلية و العالمية وتطبيق أفضل الممارسات، وتشمل خدمات المجمع أكثر من 27 تخصصًا رئيسيًا ودقيقًا، بالإضافة إلى 10 برامج متنوعة للرعاية الصحية. كما يتم استخدام التكنولوجيا الطبية الحديثة لتحسين تجربة المرضى وزيادة كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.

يُذكر أن مجمعات“عيادتي” الطبية توفر تجربة متميزة لتلبية احتياجات المرضى من خلال تحقيق الاستجابة السريعة للمراجعين، حيث بلغ متوسط الوقت الذي يقضيه المريض في زيارة العيادات 30 دقيقة، إضافة إلى التواصل الفعّال مع المرضى وخدمات المتابعة والرعاية اللاحقة، الأمر الذي انعكس على نسبة رضا العملاء عند الخدمات بأكثر من 76%.

الوسوم#الرياض #مجمع عيادتي الطبي #وزير الصحة

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