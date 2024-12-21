استكشاف آمال جديدة لمرضى الروماتيزم

(MENAFN
- Asdaf News)
اختتمت مؤخراً فعاليات قمة ميرج لأمراض الروماتيزم بتنظيم من شركة آبفي، الشركة العالمية المتخصصة في إنتاج الأدوية البيولوجية، حيث تأتي هذه القمة في دورتها الثانية لرفع مستوى الرعاية في إدارة الأمراض الروماتيزمية من خلال الجمع بين أبرز الممارسين الصحيين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا لاستكشاف الآمال الجديدة لمرضى الروماتيزم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين جمعيات الروماتيزم الإقليمية في هذه الدول.
جدير بالذكر أن هذه القمة تسعى إلى تخصيص التجربة التعليمية لمقدمي الرعاية الصحية من خلال الجلسات العامة وورش العمل، وتزويدهم بمعرفة قيمة وخبرة سريرية ذات صلة يمكن تطبيقها على ممارستهم. وقد سلطت الجلسة العلمية الضوء على الأبحاث الرائدة والاتجاهات الناشئة والابتكارات في مجال أمراض الروماتيزم وتم عرض أفضل المنشورات المقدمة في الاجتماع السنوي للكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم (ACR).
وأشارت الدكتورة حنان الريس، رئيسة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم، إلى أنه خلال قمة ميرج، تم التركيز بشكل كبير على تعزيز العلاقات مع جمعيات الروماتيزم في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا، والاستفادة من الالتزام الجماعي لتحقيق نتائج أفضل للمرضى، حيث عزز التعاون مع خبراء الروماتيزم لإنشاء نهج محسّن في إدارة المرض، مما سيؤثر بالتأكيد على مجتمع الرعاية الصحية لأمراض الروماتيزم. وأضافت أن برنامج الأبحاث السريرية العلمية المتكاملة (CRISP) يقدم منصة موثوقة ومؤثرة تعمل على تعزيز المعرفة والتخطيط والتنفيذ بين الباحثين، حيث تم تحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء مرموقين مثل جمعية المتخصصين في الأبحاث السريرية (ACRP).
وقال الدكتور جعفر رجب، رئيس الجمعية المصرية لأمراض الروماتيزم والمناعة السريرية” إيجيسير”،“بالنيابة عن“إيجيسير” أود أن أعرب عن سرورنا بتنظيم مؤتمر ميرج الإقليمي في مصر للمرة الثانية، ونحن نرى بأن هذا الحدث هو مكان لالتقاء خبراء أمراض الروماتيزم والتفاعل وتبادل خبراتهم. كما أنه يُعد فرصة للتخطيط والتعاون بين المؤسسات. وعلاوة على ذلك، سيتضمن البرنامج تغطية محدثة للعلوم المتطورة”.
وصرح الدكتورة سهيل علوي، رئيس الجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل خلال كلمته قائلا“أولاً وقبل كل شيء، أود أن أشكر المنظمين على عملهم الممتاز والتنظيم المميز. وتعتبر المواضيع التي تمت مناقشتها وثيقة الصلة ويمكن تطبيقها بشكل مباشر على ممارستنا اليومية وهذا يجعل الاجتماع مفيدًا وعمليًا”.
وشددت د/ سمر العمادي، رئيس قسم أمراض الروماتيزم في مؤسسة حمد الطبية بقطر، على أهمية الالتزام بالابتكار المستمر وتحسين معايير الرعاية في مجال أمراض الروماتيزم، حيث شهدنا رعاية متطورة للمرضى من خلال عرض واقع افتراضي رائد، مما يسلط الضوء على التجربة الحقيقية والصراع الذي يواجهه مرضى الروماتيزم في حياتهم اليومية. حيث يتيح هذا الابتكار لممارسي الرعاية الصحية التعامل بشكل أفضل مع المرضى والعمل على تحسين جودة حياتهم المتأثرة. وقد تم التأكيد على أن البحث السريري والأدلة الواقعية أمران محوريان لتحسين معايير الرعاية.
ومن جانبه أشاد الدكتور أشرف داود، المدير العام لمقر أبفي الاقليمي في السعودية، بالتجمع الكبير لهذه النخبة من استشاري وأخصائي الروماتيزم في الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا، كما أكد على التزام آبفي بالمساعدة في تطوير معايير الرعاية الصحية، وخاصة فيما يتعلق بالأمراض الروماتيزمية، لتحسين نتائج المرضى وتقديم كل الدعم لأطباء الروماتيزم للمساعدة في التحكم بالأمراض وخاصة التهاب المفاصل الروماتويدي المحوري. وأضاف بأن آبفي تؤكد على دعمها للبحث العلمي والأبحاث الرائدة، والابتكارات في مجال أمراض الروماتيزم وغيرها من المجالات.
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