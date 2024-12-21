استكشاف آمال جديدة لمرضى الروماتيزم

MENAFN - Asdaf News) اختتمت مؤخراً فعاليات قمة ميرج لأمراض الروماتيزم بتنظيم من شركة آبفي، الشركة العالمية المتخصصة في إنتاج الأدوية البيولوجية، حيث تأتي هذه القمة في دورتها الثانية لرفع مستوى الرعاية في إدارة الأمراض الروماتيزمية من خلال الجمع بين أبرز الممارسين الصحيين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا لاستكشاف الآمال الجديدة لمرضى الروماتيزم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين جمعيات الروماتيزم الإقليمية في هذه الدول.

جدير بالذكر أن هذه القمة تسعى إلى تخصيص التجربة التعليمية لمقدمي الرعاية الصحية من خلال الجلسات العامة وورش العمل، وتزويدهم بمعرفة قيمة وخبرة سريرية ذات صلة يمكن تطبيقها على ممارستهم. وقد سلطت الجلسة العلمية الضوء على الأبحاث الرائدة والاتجاهات الناشئة والابتكارات في مجال أمراض الروماتيزم وتم عرض أفضل المنشورات المقدمة في الاجتماع السنوي للكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم (ACR).

وأشارت الدكتورة حنان الريس، رئيسة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم، إلى أنه خلال قمة ميرج، تم التركيز بشكل كبير على تعزيز العلاقات مع جمعيات الروماتيزم في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا، والاستفادة من الالتزام الجماعي لتحقيق نتائج أفضل للمرضى، حيث عزز التعاون مع خبراء الروماتيزم لإنشاء نهج محسّن في إدارة المرض، مما سيؤثر بالتأكيد على مجتمع الرعاية الصحية لأمراض الروماتيزم. وأضافت أن برنامج الأبحاث السريرية العلمية المتكاملة (CRISP) يقدم منصة موثوقة ومؤثرة تعمل على تعزيز المعرفة والتخطيط والتنفيذ بين الباحثين، حيث تم تحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء مرموقين مثل جمعية المتخصصين في الأبحاث السريرية (ACRP).

وقال الدكتور جعفر رجب، رئيس الجمعية المصرية لأمراض الروماتيزم والمناعة السريرية” إيجيسير”،“بالنيابة عن“إيجيسير” أود أن أعرب عن سرورنا بتنظيم مؤتمر ميرج الإقليمي في مصر للمرة الثانية، ونحن نرى بأن هذا الحدث هو مكان لالتقاء خبراء أمراض الروماتيزم والتفاعل وتبادل خبراتهم. كما أنه يُعد فرصة للتخطيط والتعاون بين المؤسسات. وعلاوة على ذلك، سيتضمن البرنامج تغطية محدثة للعلوم المتطورة”.

وصرح الدكتورة سهيل علوي، رئيس الجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل خلال كلمته قائلا“أولاً وقبل كل شيء، أود أن أشكر المنظمين على عملهم الممتاز والتنظيم المميز. وتعتبر المواضيع التي تمت مناقشتها وثيقة الصلة ويمكن تطبيقها بشكل مباشر على ممارستنا اليومية وهذا يجعل الاجتماع مفيدًا وعمليًا”.

وشددت د/ سمر العمادي، رئيس قسم أمراض الروماتيزم في مؤسسة حمد الطبية بقطر، على أهمية الالتزام بالابتكار المستمر وتحسين معايير الرعاية في مجال أمراض الروماتيزم، حيث شهدنا رعاية متطورة للمرضى من خلال عرض واقع افتراضي رائد، مما يسلط الضوء على التجربة الحقيقية والصراع الذي يواجهه مرضى الروماتيزم في حياتهم اليومية. حيث يتيح هذا الابتكار لممارسي الرعاية الصحية التعامل بشكل أفضل مع المرضى والعمل على تحسين جودة حياتهم المتأثرة. وقد تم التأكيد على أن البحث السريري والأدلة الواقعية أمران محوريان لتحسين معايير الرعاية.

ومن جانبه أشاد الدكتور أشرف داود، المدير العام لمقر أبفي الاقليمي في السعودية، بالتجمع الكبير لهذه النخبة من استشاري وأخصائي الروماتيزم في الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا، كما أكد على التزام آبفي بالمساعدة في تطوير معايير الرعاية الصحية، وخاصة فيما يتعلق بالأمراض الروماتيزمية، لتحسين نتائج المرضى وتقديم كل الدعم لأطباء الروماتيزم للمساعدة في التحكم بالأمراض وخاصة التهاب المفاصل الروماتويدي المحوري. وأضاف بأن آبفي تؤكد على دعمها للبحث العلمي والأبحاث الرائدة، والابتكارات في مجال أمراض الروماتيزم وغيرها من المجالات.

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