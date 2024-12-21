سنياريوهات سوريا الجديدة



بقلم: د. باسم تليلان



ربما التقت إرادة العديد من الدول الإقليمية والدولية على ضرورة وجود دولة سورية مدنية منزوعة السلاح نسبيًا عبر نظام براغماتي يمكن أن يؤسس لمشروع صفقة القرن في سورية، بحيث تخضع الإرادة هناك لسلام مع الكيان الصهيوني يقر فيه الطرفان بضم الجولان للكيان مقابل انسحاب غير مشروط من بعض الأراضي السورية، أو أدنى من ذلك، أن تؤمن سوريا نيران العدو وتحظى بالمباركة الأمريكية والبريطانية تحت حجة بناء سوريا الحديثة.

ومن هنا كان صدى المشروع التركي الذي احتضن معظم فصائل المعارضة، خصوصًا هيئة تحرير الشام التي يقودها الجولاني "أحمد الشرع"، والتي طبقت نموذجًا للإمارة أو الدولة المصغرة في إدلب، وتطبعّت، خصوصًا قيادتها، بالأفكار السياسية والدبلوماسية التركية، مقبولة لدى الإدارة الأمريكية وحليفتها بريطانيا لضمان بناء هذا النظام السياسي الذي يحفظ مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ويحقق مصلحة كبرى للكيان الصهيوني من خلال فصل حزب الله عن مصادر دعمه الأساسية والسلسة، وكذلك إنهاء حكم حليفهم بشار لأنه أصبح عبئًا على أعدائه وحلفائه وجيرانه على حد سواء. وأصبح تفكك الدولة السورية يشكل خطرًا على تركيا والأردن والعراق ولبنان وعلى تطور الكيان الصهيوني، وكذلك أثقل عاتق روسيا وإيران بشكل أدى إلى توافق تسليم دمشق والمحافظات لهيئة تحرير الشام بدون قطرة دم تذكر. ونستطيع القول إنهم استلموا "ترانزيت" المدن التي كانت تقع تحت سيطرة النظام المخلوع.



ويبرز هنا السؤال الأهم: هل توافق الجميع، بما فيهم إدارة عمليات هيئة تحرير الشام، على دولة منزوعة السلاح الاستراتيجي والنوعي؟

وتكمن الإجابة فيما يظهر من خلال القصف الصهيوني المنظم على كافة الأسلحة النوعية والاستراتيجية السورية، بما في ذلك الطائرات ومستودعات الذخيرة، دون تدخل دولي أو إقليمي أو عربي. حتى محليًا، صمت الشرع وتحدث أخيرًا بشيء قليل عن تدمير الكيان الصهيوني للأسلحة السورية واحتلال أجزاء من أراضيها، وكذلك عبر في لقاء له أمس عقب اجتماعه مع المبعوث الأممي أنه لن تكون هناك خدمة علم بمفهوم التجنيد الإجباري. وهذا كله يجيب التساؤل ويؤشر إلى احتمالية التوافق على دولة بدون سلاح نوعي أو استراتيجي، واقتصار مفهوم التسليح على حفظ الأمن وحماية الحدود فقط.



تبرز هذه المطالعة الموجزة عن الإدارة السورية الجديدة ثلاثة سيناريوهات، أخطرها:



سيناريو الفوضى الخلاقة



ذهب كثير من السياسيين والصحفيين إلى أن المظاهر الجمالية التي بدأ عليها زعيم الإدارة لهيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، ستزول ويعود إلى خلفيته العقدية السلفية التي مر بها عبر تنظيمات سابقة. وهذا سيؤدي، برأيهم، إلى حكم متشدد يفضي إلى انقسام فصائلي عسكري يجر الجميع إلى القتال ونشر الفوضى الخلاقة في كل أنحاء سوريا. ولكن المؤشرات السياسية والدبلوماسية الفعلية لا تؤيد هذا السيناريو إطلاقًا، وترجح أن تسليم هيئة تحرير الشام الحكم في سوريا قد جاء متفقًا عليه.



سيناريو تقسيم سوريا



إن مسألة التفكير في تقسيم سوريا بعد قبول رحيل نظام الأسد مسألة غير منظورة في الواقع القريب، بالرغم من وجود قوات "قسد" التي تدعمها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والتي لا زالت تسيطر على أراضٍ سورية كبيرة. فمن المتوقع أن تتجه إدارة الشرع لتفاهمات سياسية قد تفضي إلى محاصصة سياسية ضمن الدستور الجديد ولا ترقى إلى منح حكم ذاتي على الأراضي التي يسيطرون عليها، لأن الدول التي أبدت ارتياحها المشروط للإدارة الجديدة كان من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية التي ستؤيد خَرْط جميع فصائل المقاتلين في جيش الدولة ومشاركتهم سياسيًا ضمانًا لمصالحها ومصالح الكيان الصهيوني الذي لا تخدمه الحرب الأهلية أو الفوضى الخلاقة.



سيناريو توحيد سوريا كدولة مدنية



لقد أظهر زعيم هيئة تحرير الشام شخصية براغماتية سياسية مدربة بشكل مدروس على محاولة الانفتاح وإرضاء جميع القوى الإقليمية والدولية. وقد بدأ سياسته الخارجية قبل عبورهم إلى الشام، حين أبرق للأردن والعراق وإيران برسائل تطمينية ودبلوماسية تؤسس لما بعد خلع النظام الوحشي الذي حكم سوريا 53 عامًا. وظهر في كل لقاءاته بشكل ودي بسيط متسامح يدعو إلى احترام الأقليات والديانات، ويفتح صفحة للجميع، وكذلك يدعم عودة المهجرين. كما طلب من جميع أركان النظام المدني السابق التوجه إلى أعمالهم وفتح المؤسسات والبنوك واستدامة التجارة وسلاسل إمداد الغذاء والدواء، وأصدر عفوًا عن عناصر الجيش والأمن في النظام السابق الذين يعملون بموجب الخدمة الإجبارية، وأخرج السجناء. وأعلن رسميًا أن محاسبة أركان النظام السابق الدموي لن تتم بشكل انتقامي بل عبر القضاء وبمحاكمة علنية وعادلة. كما كلف حكومة النظام المخلوع الاستمرار في عملها ونقل السلطة تدريجيًا إلى الحكومة الانتقالية، مما شكل انطباعًا جيدًا ومقبولًا لدى القوى الدولية التي أصبحت تعلن عن تفكيرها برفع هيئة تحرير الشام من لائحة المنظمات الإرهابية بعد تحقيق شروط معينة، أهمها وجود رئاسة مدنية تتيح الفرصة لجميع الأطياف المشاركة. وعلق بأن الشكل السياسي للدولة يرسمه السوريون كما يريدون بشكل يمثل جميع الأطياف.



إن المؤشرات لتحقيق هذا السيناريو قوية ولها دلالات، خصوصًا إذا قامت الدول التي لها مصالح كبيرة في سوريا باستمرار دعمها، ابتداءً من القوة الإقليمية التركية، حيث قامت بفتح سفاراتها في دمشق كأول دولة تعلن ذلك، تبعها قطر بإعلانها أن يوم 17/12/2024 ستباشر سفارتها أعمالها في دمشق، وستستمر البعثات ببدء أعمالها تباعًا. وهذا يؤكد دعم هذه الدول للإدارة الجديدة التي تعهدت بإعادة البناء وحفظ الأمن والعيش الكريم قبل التفكير في أي نزاع أو قتال، لا سيما أن السوريين أقبلوا على الإدارة الجديدة بقبول كبير كنتيجة طبيعية لإحلالها مكان النظام الوحشي المخلوع.

