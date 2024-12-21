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مع تذبذب أسعار الذهب.. هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي السبت

12/21/2024 3:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن (8 غرام) محليا اليوم السبت، 427 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن (7 غرام)، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
وقالت النقابة إن العرض والطلب على شراء الذهب محليا لا يزال ضعيفا رغم انخفاض الأسعار بخلاف ما كانت عليه خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأضافت أن أسعار الذهب عالميا تأثرت بسبب خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وعليه تراجعت الأونصة إلى مستوى 2592 دولار قبل أن تغلق لاحقا عند مستوى 2622 دولار للأونصة.
وتوقعت النقابة أن تبقى أسعار الذهب عالميا في حالة تذبذب لحين تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني المقبل.
وكان بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 53.3 دينار، مقابل 51.3 دينار لجهة الشراء.








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