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زعيم المعارضة الكندية يطالب بعقد جلسة للبرلمان لحجب الثقة عن حكومة ترودو

12/21/2024 3:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب زعيم حزب المحافظين الكندي المعارض بيير بولييفر بعقد جلسة طارئة للبرلمان للتصويت على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو.


وقال بولييفر في بيان نشره في حسابه على منصة "إكس": "أرسلت رسالة إلى الحاكمة العامة (لكندا ماري سيمون) أؤكد فيها أن رئيس الوزراء فقد ثقة مجلس العموم (الغرفة الدنيا)، وبالتالي يجب استدعاء البرلمان قبل نهاية العام لإجراء تصويت حول إجراء انتخابات مبكرة".

ومن المقرر أن تُستأنف جلسات البرلمان الكندي في 27 يناير، ووفقا للقوانين الكندية، يحق للحاكمة العامة دعوة البرلمان لعقد جلسة طارئة.

RT

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