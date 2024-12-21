Saturday, 21 December 2024 08:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشعبة البرلمانية تشارك في الدورة (36) للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة

12/21/2024 3:04:54 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برئاسة النائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، تشارك الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، في الدورة السادسة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والمقرر عقدها في العاصمة المصرية القاهرة، خلال 22 - 23 ديسمبر الجاري.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الدورة (36):
العضو د. فاطمة عبدالجبار الكوهجي نائب رئيس الوفد، والنائب زينب عبدالأمير إبراهيم، والعضو طلال محمد المناعي، والنائب هشام عبدالعزيز العوضي، والنائب وليد جابر الدوسري.
وتأتي مشاركة وفد الشعبة البرلمانية، تنفيذًا لتوجيهات احمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، لتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية في المحافل الخارجية، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز العلاقات البرلمانية العربية، وإبراز المنجزات الحضارية التي تشهدها مملكة البحرين، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن يشارك وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية الخليجية، تنفيذًا لقرار رؤساء المجالس الخليجية بعقد اجتماعي تنسيقي على هامش أعمال المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بهدف تنسيق المواقف ووحدة القرارات، وسيتضمن الاجتماع النظر في المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة (36) للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، وتفعيل عقد الاجتماعات التنسيقية للمجموعة الخليجية على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي.
كما سيتضمن جدول أعمال الدورة (36) للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، كلمة رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد، وكلمة وفد مملكة البحرين، وكلمات رؤساء الوفود المشاركة، واستعراض تقرير الأمانة العامة للاتحاد، وتقرير لجنة جائزة التميز، وبحث مشروع جدول أعمال المؤتمر (38) للاتحاد البرلماني العربي، وموعد ومكان عقده، وإقرار قائمة المنظمات المدعوة إلى حضور أعمال المؤتمرات القادمة للاتحاد، ثم إقرار التوصيات والقرارات النهائية للدورة (36) للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي.فيما سيتضمن جدول أعمال اجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني العربي، دراسة ملفات المرشحين للجائزة، وبحث تعديل بعض البنود في اللائحة التنظيمية للجائزة، لاختيار اللجنة التنفيذية لعضوية الجائزة بحيث تصبح دورية.
جدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني العربي، منظمة برلمانية عربية، تتألف من شُعب تمثل المجالس والبرلمانات العربية، وتأسس في يونيو 1974، ويهدف الاتحاد إلى تعزيز التعاون البرلماني العربي، باعتباره مرتكزًا جوهريًا في التضامن العربي، والتنسيق بين البرلمانات العربية في مختلف المجالات، والسعي إلى وحدة المواقف البرلمانية العربية في المحافل الإقليمية والدولية، وبحث المستجدات والتطورات العربية الراهنة، ودعم حقوق الشباب والمرأة والطفل العربي، من خلال تعزيز الأدوار التشريعية والرقابية، واستثمار ذلك في المحافل الخارجية، وتعميق ثقافة حقوق الإنسان ونشر مفاهيم الديمقراطية النيابية.
ويترأس الاتحاد البرلماني العربي في دورته الحالية، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، ويضم الاتحاد عددًا من الأجهزة، وهي:
المؤتمر، واللجنة التنفيذية، والأمانة العامة.
كما ويضم الاتحاد عددًا من اللجان، وهي:
اللجنة القانونية وحقوق الانسان، ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة قضايا المجتمع، ولجنة شؤون المرأة والطفل، والفريق القانوني، ولجنة جائزة التميز البرلماني العربي، واللجنة المصغرة.


MENAFN21122024000055011008ID1109018995

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث