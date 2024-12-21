الشعبة البرلمانية تشارك في الدورة (36) للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة

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- Akhbar Al Khaleej) برئاسة النائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، تشارك الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، في الدورة السادسة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والمقرر عقدها في العاصمة المصرية القاهرة، خلال 22 - 23 ديسمبر الجاري.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الدورة (36):
العضو د. فاطمة عبدالجبار الكوهجي نائب رئيس الوفد، والنائب زينب عبدالأمير إبراهيم، والعضو طلال محمد المناعي، والنائب هشام عبدالعزيز العوضي، والنائب وليد جابر الدوسري.
وتأتي مشاركة وفد الشعبة البرلمانية، تنفيذًا لتوجيهات احمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، لتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية في المحافل الخارجية، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز العلاقات البرلمانية العربية، وإبراز المنجزات الحضارية التي تشهدها مملكة البحرين، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن يشارك وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية الخليجية، تنفيذًا لقرار رؤساء المجالس الخليجية بعقد اجتماعي تنسيقي على هامش أعمال المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بهدف تنسيق المواقف ووحدة القرارات، وسيتضمن الاجتماع النظر في المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة (36) للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، وتفعيل عقد الاجتماعات التنسيقية للمجموعة الخليجية على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي.
كما سيتضمن جدول أعمال الدورة (36) للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، كلمة رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد، وكلمة وفد مملكة البحرين، وكلمات رؤساء الوفود المشاركة، واستعراض تقرير الأمانة العامة للاتحاد، وتقرير لجنة جائزة التميز، وبحث مشروع جدول أعمال المؤتمر (38) للاتحاد البرلماني العربي، وموعد ومكان عقده، وإقرار قائمة المنظمات المدعوة إلى حضور أعمال المؤتمرات القادمة للاتحاد، ثم إقرار التوصيات والقرارات النهائية للدورة (36) للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي.فيما سيتضمن جدول أعمال اجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني العربي، دراسة ملفات المرشحين للجائزة، وبحث تعديل بعض البنود في اللائحة التنظيمية للجائزة، لاختيار اللجنة التنفيذية لعضوية الجائزة بحيث تصبح دورية.
جدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني العربي، منظمة برلمانية عربية، تتألف من شُعب تمثل المجالس والبرلمانات العربية، وتأسس في يونيو 1974، ويهدف الاتحاد إلى تعزيز التعاون البرلماني العربي، باعتباره مرتكزًا جوهريًا في التضامن العربي، والتنسيق بين البرلمانات العربية في مختلف المجالات، والسعي إلى وحدة المواقف البرلمانية العربية في المحافل الإقليمية والدولية، وبحث المستجدات والتطورات العربية الراهنة، ودعم حقوق الشباب والمرأة والطفل العربي، من خلال تعزيز الأدوار التشريعية والرقابية، واستثمار ذلك في المحافل الخارجية، وتعميق ثقافة حقوق الإنسان ونشر مفاهيم الديمقراطية النيابية.
ويترأس الاتحاد البرلماني العربي في دورته الحالية، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، ويضم الاتحاد عددًا من الأجهزة، وهي:
المؤتمر، واللجنة التنفيذية، والأمانة العامة.
كما ويضم الاتحاد عددًا من اللجان، وهي:
اللجنة القانونية وحقوق الانسان، ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة قضايا المجتمع، ولجنة شؤون المرأة والطفل، والفريق القانوني، ولجنة جائزة التميز البرلماني العربي، واللجنة المصغرة.
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