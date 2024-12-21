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الاحتلال يعتقل طفلين من حوسان غرب بيت لحم

12/21/2024 2:07:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-
اعتقلت قوات الاحتلالالإسرائيلي، اليوم السبت، طفلين من قرية حوسان، غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت الطفلين نور عصام حمامرة (15 عاما)، ويامن كمال حمامرة (14 عاما)، بعد مداهمة منزلي ذويهما.


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