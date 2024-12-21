الاحتلال يعتقل طفلين من حوسان غرب بيت لحم
التاريخ
12/21/2024 2:07:45 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN-
اعتقلت قوات الاحتلالالإسرائيلي، اليوم السبت، طفلين من قرية حوسان، غرب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت الطفلين نور عصام حمامرة (15 عاما)، ويامن كمال حمامرة (14 عاما)، بعد مداهمة منزلي ذويهما.
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