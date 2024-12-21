Saturday, 21 December 2024 09:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من برقة شمال غرب نابلس

12/21/2024 2:07:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، ستة مواطنين من قرية برقة، شمال غرب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل، بعد أن حطمت أبواب بعضها، وفتشتها، قبل أن تعتقل ستة مواطنين، هم: عماد صلاح، وربيع دغلس، ومنجد صلاح، وقيس عماد سيف، وتامر سيف، ومهدي حجي.

يتبع...

MENAFN21122024000205011050ID1109018930

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث