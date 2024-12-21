سقوط صاروخ بالستي في تل أبيب أطلق من اليمن

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب/PNN- سقط فجر اليوم السبت، صاروخ بالستي أطلق من اليمن على منطقة تل أبيب، بعد فشل محاولات اعتراضه.
وأدى سقوط الصاروخ إلى إصابة 16 شخصاً بجروح طفيفة، معظمهم نتيجة تطاير شظايا زجاج النوافذ التي تحطمت في المباني المجاورة بفعل قوة الانفجار.
وقال جيش الاحتلال أن صاروخاً أطلق من اليمن أصاب موقعاً قرب تل أبيب، وأنه أنظمته فشلت في اعتراضه.
من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي في بيان أن قواتها قصفت هدفاً عسكرياً في يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".
ويأتي هذا التطور، عقب إعلان الاحتلال شن غارات جوية على "أهداف عسكرية" تابعة للحوثي في اليمن أسفرت عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة آخرين.
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