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سقوط صاروخ بالستي في تل أبيب أطلق من اليمن

12/21/2024 2:07:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN- سقط فجر اليوم السبت، صاروخ بالستي أطلق من اليمن على منطقة تل أبيب، بعد فشل محاولات اعتراضه.

وأدى سقوط الصاروخ إلى إصابة 16 شخصاً بجروح طفيفة، معظمهم نتيجة تطاير شظايا زجاج النوافذ التي تحطمت في المباني المجاورة بفعل قوة الانفجار.



وقال جيش الاحتلال أن صاروخاً أطلق من اليمن أصاب موقعاً قرب تل أبيب، وأنه أنظمته فشلت في اعتراضه.

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي في بيان أن قواتها قصفت هدفاً عسكرياً في يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".

ويأتي هذا التطور، عقب إعلان الاحتلال شن غارات جوية على "أهداف عسكرية" تابعة للحوثي في اليمن أسفرت عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة آخرين.


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