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ارتفاع عدد المصابين إلى 16 إسرائيلي جراء إطلاق الصاروخ من اليمن

12/21/2024 1:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، بارتفاع عدد المصابين إلى 16 إثر سقوط صاروخ على وسط إسرائيل أطلق من اليمن.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، اليوم السبت، أن "صاروخا" أطلق من اليمن أصاب الأراضي الإسرائيلية قرب تل أبيب بعد فشل محاولات اعتراضه.
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس "عقب إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل إنذاراتٍ وسط إسرائيل، جرت محاولات اعتراض غير ناجحة"، مضيفا "التفاصيل لا تزال قيد الفحص".
من جهتها ذكرت أجهزة الإسعاف أن 14 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة.
وأفادت الشرطة بوقوع "أضرار" في عدد من المساكن.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ سقط في بني براك، شرقي تل أبيب.
وكان الحوثيون أعلنوا الخميس مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخين باليستيين فرط صوتيين على إسرائيل بعد إعلان الأخيرة عملية اعتراض وشنّ غارات جوية على "أهداف عسكرية" تابعة لهم أسفرت عن سقوط 9 قتلى مدنيين، حسب ما أعلن زعيم الجماعة المتمردة.

سكاي نيوز









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