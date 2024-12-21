ارتفاع عدد المصابين إلى 16 إسرائيلي جراء إطلاق الصاروخ من اليمن

(MENAFN
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، بارتفاع عدد المصابين إلى 16 إثر سقوط صاروخ على وسط إسرائيل أطلق من اليمن.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، اليوم السبت، أن "صاروخا" أطلق من اليمن أصاب الأراضي الإسرائيلية قرب تل أبيب بعد فشل محاولات اعتراضه.
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس "عقب إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل إنذاراتٍ وسط إسرائيل، جرت محاولات اعتراض غير ناجحة"، مضيفا "التفاصيل لا تزال قيد الفحص".
من جهتها ذكرت أجهزة الإسعاف أن 14 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة.
وأفادت الشرطة بوقوع "أضرار" في عدد من المساكن.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ سقط في بني براك، شرقي تل أبيب.
وكان الحوثيون أعلنوا الخميس مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخين باليستيين فرط صوتيين على إسرائيل بعد إعلان الأخيرة عملية اعتراض وشنّ غارات جوية على "أهداف عسكرية" تابعة لهم أسفرت عن سقوط 9 قتلى مدنيين، حسب ما أعلن زعيم الجماعة المتمردة.
سكاي نيوز
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