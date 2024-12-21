ما هو مكتب لوتش الأوكراني الذي تم تدميره بضربة روسية؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجهت روسيا صباح اليوم السبت، ضربة موجعة لمكتب "لوتش" الأوكراني للتصاميم في كييف ردا على استخدام الجيش الأوكراني لصواريخ غربية بعيدة المدى ضد منشأة صناعية في مقاطعة روستوف الروسية.



واستخدم الجيش الروسي في ضربته المكثفة أسلحة صاروخية وطائرات مسيرة، بما في ذلك "الخنجر" فرط الصوتية. وقد أصاب أحدها مكتب "لوتش" الأوكراني المصنع للصواريخ.



يذكر أن مكتب "لوتش" متخصص في تصميم وتصنيع وإنتاج مختلف أنواع الأسلحة الصاروخية، وبالدرجة الأولى منظومات "إر -360" لصواريخ "نبتون" البحرية.

وصاروخ "نبتون" عبارة عن نسخة غير مرخصة من صاروخ "خا-35" سوفيتي الصنع المخصص لإصابة السفن صغيرة الحجم. ومن المعلوم أن هناك نسخا من هذا الصاروخ مخصصة لتوجيه ضربات إلى الأهداف البرية من منصات ساحلية.



وإضافة إلى ذلك عمل المكتب على تصميم أنظمة دفاع جوي وصواريخ جوية غير موجهة وطائرات مسيرة ورشاشات عيار 12.7 ملم متحكم فيها عن بعد، فضلا عن صواريخ "ستوغنا" و" بارير- بي" و"كونوس" و Falarick 90/105/120 المضادة للدبابات.



جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم السبت أن كل أهداف الضربة المكثفة تم تدميرها.

RT