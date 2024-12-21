Saturday, 21 December 2024 07:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ما هو مكتب لوتش الأوكراني الذي تم تدميره بضربة روسية؟

12/21/2024 1:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجهت روسيا صباح اليوم السبت، ضربة موجعة لمكتب "لوتش" الأوكراني للتصاميم في كييف ردا على استخدام الجيش الأوكراني لصواريخ غربية بعيدة المدى ضد منشأة صناعية في مقاطعة روستوف الروسية.


واستخدم الجيش الروسي في ضربته المكثفة أسلحة صاروخية وطائرات مسيرة، بما في ذلك صواريخ "الخنجر" فرط الصوتية. وقد أصاب أحدها مكتب "لوتش" الأوكراني المصنع للصواريخ.


يذكر أن مكتب "لوتش" متخصص في تصميم وتصنيع وإنتاج مختلف أنواع الأسلحة الصاروخية، وبالدرجة الأولى منظومات "إر -360" لصواريخ "نبتون" البحرية.

وصاروخ "نبتون" عبارة عن نسخة غير مرخصة من صاروخ "خا-35" سوفيتي الصنع المخصص لإصابة السفن صغيرة الحجم. ومن المعلوم أن هناك نسخا من هذا الصاروخ مخصصة لتوجيه ضربات إلى الأهداف البرية من منصات ساحلية.


وإضافة إلى ذلك عمل المكتب على تصميم أنظمة دفاع جوي وصواريخ جوية غير موجهة وطائرات مسيرة ورشاشات عيار 12.7 ملم متحكم فيها عن بعد، فضلا عن صواريخ "ستوغنا" و" بارير- بي" و"كونوس" و Falarick 90/105/120 المضادة للدبابات.


جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم السبت أن كل أهداف الضربة المكثفة تم تدميرها.

RT

MENAFN21122024000208011052ID1109018868

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث