روسيا تنذر برد قريب على ضربة صاروخية أوكرانية ضخمة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، أن الرد الروسي على قصف
القوات الأوكرانية لريلسك بمقاطعة كورسك "لن يستغرق وقتًا طويلًا".
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "إن الخطوة الواضحة التي اتخذها نظام كييف نحو التصعيد هي الضربة الصاروخية الضخمة على مدينة ريلسك المسالمة في مقاطعة كورسك، والتي تم إطلاقها بعد ظهر الجمعة بالتوقيت الروسي براجمات من طراز "هيمارس".. كما تدركون، ردنا على هذه الجريمة المستهدفة ضد المواطنين الروس المسالمين لن يستغرق وقتًا طويلًا".
من جانبه، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، ألكسندر خينشتين، عبر قناته على تلغرام، أن 88 منزلًا سكنيًا في مدينة ريلسك لا تزال بدون تدفئة بعد القصف الصاروخي الذي نفذته القوات الأوكرانية يوم الجمعة، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم طفل.
وأشار خينشتين إلى أن فرق الصيانة قامت مؤقتًا بتغطية 65 من أصل 68 نافذة تضررت بسبب موجة الانفجار باستخدام أغطية بلاستيكية، بينما تعذر الدخول إلى بعض الشقق المتضررة حتى الآن، وفقا لموقع سبوتنيك الإخباري الروسي.
وتعرضت مدينة ريلسك، أمس الجمعة، لقصف مكثف من قبل القوات الأوكرانية حوالي الساعة 1530 بالتوقيت الروسي، حيث أفادت التقارير أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت عدة صواريخ أُطلقت من راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس".
وأسفر الهجوم عن أضرار كبيرة طالت مباني دار الثقافة، ومجمعًا رياضيًا صحيًا، وكلية التربية، ومدرسة، ومحطة إطفاء، بالإضافة إلى منشآت اجتماعية أخرى وعدد من المنازل الخاصة.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح تحقيق جنائي بموجب مادة "الإرهاب" لتحديد ملابسات الحادث والمسؤولين عن الحادث الذي أودى بحياة 6 أشخاص، بينهم طفل، وتم نقل 10 مصابين آخرين إلى المستشفى، بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عامًا.
سكاي نيوز
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