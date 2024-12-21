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روسيا تنذر برد قريب على ضربة صاروخية أوكرانية ضخمة

12/21/2024 1:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، أن الرد الروسي على قصف القوات الأوكرانية لريلسك بمقاطعة كورسك "لن يستغرق وقتًا طويلًا".
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "إن الخطوة الواضحة التي اتخذها نظام كييف نحو التصعيد هي الضربة الصاروخية الضخمة على مدينة ريلسك المسالمة في مقاطعة كورسك، والتي تم إطلاقها بعد ظهر الجمعة بالتوقيت الروسي براجمات من طراز "هيمارس".. كما تدركون، ردنا على هذه الجريمة المستهدفة ضد المواطنين الروس المسالمين لن يستغرق وقتًا طويلًا".
من جانبه، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، ألكسندر خينشتين، عبر قناته على تلغرام، أن 88 منزلًا سكنيًا في مدينة ريلسك لا تزال بدون تدفئة بعد القصف الصاروخي الذي نفذته القوات الأوكرانية يوم الجمعة، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم طفل.
وأشار خينشتين إلى أن فرق الصيانة قامت مؤقتًا بتغطية 65 من أصل 68 نافذة تضررت بسبب موجة الانفجار باستخدام أغطية بلاستيكية، بينما تعذر الدخول إلى بعض الشقق المتضررة حتى الآن، وفقا لموقع سبوتنيك الإخباري الروسي.
وتعرضت مدينة ريلسك، أمس الجمعة، لقصف مكثف من قبل القوات الأوكرانية حوالي الساعة 1530 بالتوقيت الروسي، حيث أفادت التقارير أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت عدة صواريخ أُطلقت من راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس".
وأسفر الهجوم عن أضرار كبيرة طالت مباني دار الثقافة، ومجمعًا رياضيًا صحيًا، وكلية التربية، ومدرسة، ومحطة إطفاء، بالإضافة إلى منشآت اجتماعية أخرى وعدد من المنازل الخاصة.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح تحقيق جنائي بموجب مادة "الإرهاب" لتحديد ملابسات الحادث والمسؤولين عن الحادث الذي أودى بحياة 6 أشخاص، بينهم طفل، وتم نقل 10 مصابين آخرين إلى المستشفى، بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عامًا.
سكاي نيوز









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