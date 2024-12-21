3999 طن من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي السبت
التاريخ
12/21/2024 1:10:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت الكميات الاجمالية الواردة الى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات 3999.565 طنا اليوم السبت
وتاليا نشرة - استرشادية- مفصلة بأسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم السبت :
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