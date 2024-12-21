أقصر نهار وأطول ليل.. بدء مربعانية الشتاء اليوم السبت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-يبدأ اليوم السبت الانقلاب الشتوي وبداية فصل الشتاء فلكيًا ومربعانية الشتاء ، وفقًا لما أفادت به الأرصاد الجوية.ويُسجل يوم الانقلاب الشتوي أقصر نهار وأطول ليل وأطول ظل في الظهيرة على مدار العام في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.تبلغ عدد ساعات النهار يوم الانقلاب الشتوي 10 ساعات و3 دقائق، بينما يبلغ عدد ساعات الليل 13 ساعة و51 دقيقة.تُعتبر أيام المربعانية أبرد أيام السنة، والتي تتميز عادةً بالبرد الشديد وحدوث ظواهر جوية حسب الأنظمة الجوية المؤثرة على المملكة، مثل تشكل الصقيع، وتساقط الأمطار أو الثلوج، وحدوث الانجماد.وكان آخر تساقط للثلوج في المربعانية خلال عام 2021-2022.

واشارت الارصاد انه خلال اليوم والايام الثلاثة المقبلة تشهد المملكة طقساً مستقراً وبارداً نسبياً خلال النهار في أغلب المناطق، بينما يكون لطيفاً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات متفاوتة من الغيوم على ارتفاعات منخفضة ولا مؤشرات على أمطار .

السبت والأحد ، يستمر الطقس بارداً نسبياً نهاراً في معظم المناطق ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة يوم السبت تتحول إلى جنوبية غربية يوم الأحد.



في ساعات الليل، يكون الطقس بارداً بشكل عام، مع احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول، واحتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة.

ويشهد يوم الاثنين ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة، مع استمرار الطقس بارداً نسبياً نهاراً في أغلب المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. بينما يعود يوم الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة خلال النهار في كلا اليومين، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة يوم الاثنين تتحول إلى شمالية غربية يوم الثلاثاء.

وحذرت الارصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول وبعض مناطق البادية ومن احتمال تشكل الصقيع ليلاً في المرتفعات الجبلية والمناطق البادية والسهول.



