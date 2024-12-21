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14 جريحا اسرائيليا بسقوط صاروخ حوثي وسط تل ابيب (فيديو)

12/21/2024 12:07:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أُصيب إسرائيليون جراء سقوط صاروخ أُطلق من اليمن على تل أبيب فجر اليوم السبت، حيث دوَّت صافرات الإنذار في مناطق عدة داخل إسرائيل.
وأعلن الإسعاف الإسرائيلي "إصابة 14 شخصًا بجروح طفيفة" جراء سقوط الصاروخ على تل أبيب.
وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أعلنت تفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب وسط إسرائيل.
وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد قالت إنها تُظهر لحظة سقوط الصاروخ دون أن تعترضه منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.
في الأثناء، أفادت الشرطة الإسرائيلية بأنها تلقت بلاغات عن أضرار في تل أبيب جراء سقوط الصاروخ اليمني.
ويأتي القصف الصاروخي اليمني الجديد رغم التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم عنيف على اليمن.
وكانت إسرائيل قد شنت فجر الخميس الماضي غارات جوية على منشآت في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة.


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