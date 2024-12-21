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الذهب عالمياً يرتفع ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

12/21/2024 12:07:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصل الذهب مكاسبه، الجمعة، بدعم من هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أشارت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة إلى تباطؤ في التضخم. ومع ذلك، يتجه المعدن نحو تراجع أسبوعي بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025.


بحلول الساعة 16:46 بتوقيت غرينتش ليوم الجمعة ، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 2625 دولارًا للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.4% إلى 2643.90 دولارًا للأونصة.


وانخفض الدولار بنسبة 0.6% عن أعلى مستوياته في عامين، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف من أعلى مستوياتها في ستة أشهر.


وأظهر تقرير أن التضخم الشهري في الولايات المتحدة قد تباطأ في شهر نوفمبر الماضي، بعد تحسن طفيف في الأشهر السابقة.

سكاي نيوز عربية

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