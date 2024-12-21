سوريا.. عقد مؤتمر وطني شامل مطلع 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت مصادر في سوريا، الجمعة، أن القيادة الجديدة في دمشق تعمل على عقد لقاء حوار وطني موسع يجمع كافة أطياف الشعب مع بداية العام المقبل.



وأكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المحامي محمود مرعي، أنه تم "عقد لقاء يضم عددًا من الشخصيات والقوى السياسية في الداخل السوري مع إدارة العمليات السياسية".



وأضاف مرعي: "تم بحث عقد مؤتمر وطني يُدعى إليه أكثر من 1200 شخصية من كافة أطياف المجتمع السوري، مدنية وعسكرية، لتصدر عنه تشكيل لجنة دستورية وجمعية تأسيسية بمثابة برلمان، ونذهب بعدها إلى وتشكيل حكومة تمثل كافة أبناء الشعب السوري".



وأوضح المحامي مرعي: "تحدثنا مع إدارة العمليات السياسية بأن سوريا هي دولة مواطنة، ويجب الحفاظ على مؤسسات الدولة، والسماح للقوى السياسية في الداخل بافتتاح مكاتبها من جديد".



وأعلنت إدارة العمليات السياسية في سوريا، اليوم، عن عقد اجتماع موسع لإطلاق حوار وطني سيحضره ممثلون عن مختلف الهيئات وأطياف الشعب السوري.

سكاي نيوز عربية



