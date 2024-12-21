10 شهداء بينهم 7 أطفال جراء قصف الاحتلال منزلا في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 10 فلسطينيين، جراء الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، منزلًا في جباليا النزلة، شمال قطاع غزة.



وقال مراسل "وفا " إن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة خلة في جباليا النزلة، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم 7 أطفال، وإصابة آخرين.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,206 فلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,512 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



