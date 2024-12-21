Saturday, 21 December 2024 07:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


10 شهداء بينهم 7 أطفال جراء قصف الاحتلال منزلا في غزة

12/21/2024 12:07:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 10 فلسطينيين، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، منزلًا في جباليا النزلة، شمال قطاع غزة.


وقال مراسل "وفا " إن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة خلة في جباليا النزلة، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم 7 أطفال، وإصابة آخرين.


وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,206 فلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,512 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

MENAFN21122024000208011052ID1109018801

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث