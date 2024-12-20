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المتسابق الكويتي علي مخصيد يحرز المركز الأول ببطولة قطر لسباقات (الدريفت)

12/20/2024 11:23:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سعود العجمي
الدوحة 20 – 12 (كونا) -- حقق المتسابق الكويتي علي مخصيد اليوم الجمعة المركز الأول في الجولة الرابعة من بطولة قطر لسباقات (الدرفت) للسيارات للموسم (2024 - 2025) في العاصمة القطرية الدوحة.
كما أحرز المتسابق الكويتي محمد خورشيد من نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية المركز الثالث في ذات الجولة فيما أحرز المركز الثاني المتسابق العماني احمد العامري.
وأعرب مدير نادي باسل الصباح سيف المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادته في مواصلة متسابقي نادي باسل بالصعود على منصات التتويج وتحقيق المزيد من الانتصارات.
واعرب عن الشكر والتقدير للقائمين على البطولة وحسن التنظيم وكرم الضيافة كما تقدم بالشكر للهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية على دعمها للنادي.
وتمتد بطولة قطر لسباقات (الدريفت) على مدار خمس جولات أربع منها تقام في العام الحالي أما الجولة الختامية فستكون منتصف شهر إبريل المقبل. (النهاية)

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