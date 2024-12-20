المتسابق الكويتي علي مخصيد يحرز المركز الأول ببطولة قطر لسباقات (الدريفت)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من سعود العجمي
الدوحة 20 – 12 (كونا) -- حقق المتسابق الكويتي علي مخصيد اليوم الجمعة المركز الأول في الجولة الرابعة من بطولة قطر لسباقات (الدرفت) للسيارات للموسم (2024 - 2025) في العاصمة القطرية الدوحة.
كما أحرز المتسابق الكويتي محمد خورشيد من نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية المركز الثالث في ذات الجولة فيما أحرز المركز الثاني المتسابق العماني احمد العامري.
وأعرب مدير نادي باسل الصباح سيف المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادته في مواصلة متسابقي نادي باسل بالصعود على منصات التتويج وتحقيق المزيد من الانتصارات.
واعرب عن الشكر والتقدير للقائمين على البطولة وحسن التنظيم وكرم الضيافة كما تقدم بالشكر للهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية على دعمها للنادي.
وتمتد بطولة قطر لسباقات (الدريفت) على مدار خمس جولات أربع منها تقام في العام الحالي أما الجولة الختامية فستكون منتصف شهر إبريل المقبل. (النهاية)
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