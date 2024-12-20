Saturday, 21 December 2024 05:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة اليمنية ترحب بحزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على جهات مرتبطة بالحوثيين

12/20/2024 11:23:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 20 – 12 (كونا) -- رحبت الحكومة اليمنية اليوم الجمعة بفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على أكثر من 12 فردا وكيانا متورطين في شبكات تهريب الأسلحة وغسيل الأموال وبيع النفط لصالح ميليشيات الحوثي.
وأوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن هذه الخطوات تؤكد مصداقية واشنطن في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيات الحوثي لإجبارها على التخلي عن نهجها الإرهابي المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والانخراط بشكل جاد في جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام".
وأشار الإرياني الى أن هذه العقوبات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الإقليمي والدولي لما تمثله ميليشيات الحوثي من تهديد كبير لليمن والمنطقة بأسرها من خلال استهداف الملاحة الدولية والاعتداء على دول الجوار وباعتبارها عاملا رئيسيا في استمرار الحرب والإرهاب في اليمن والمنطقة.
واعتبر أن استمرار الصمت الدولي إزاء ممارسات ميليشيات الحوثي لم يعد مقبولا لافتا إلى "أن العقوبات الأميركية يجب أن تكون بداية لسلسلة إجراءات حاسمة تشمل معاقبة كامل قياداتها وصولا إلى الشبكات المالية والإعلامية التي تروج لأنشطتها الإرهابية".
وأكد على ضرورة توحد المجتمع الدولي في مواجهة هذه الميليشيات واتخاذ إجراءات رادعة ضدها وتصنيفها "جماعة إرهابية عالمية" وملاحقة قياداتها أمام المحاكم الدولية على انتهاكاتهم بحق اليمنيين.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت يوم أمس الخميس فرض عقوبات على قيادات تابعة لميليشيات الحوثي وشركات تحويلات مالية وشحن وتهريب أسلحة ونفط وغسيل أموال لدعم أنشطة الميليشيات.
وأبرز القيادات التي فرضت عليها العقوبات محافظ البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء هاشم المداني. (النهاية)

س ن ص / ر ج



MENAFN20122024000071011013ID1109018730

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث