الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال نموذج للعمل المشترك نحو مجتمع آمن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬وتحط‭ ‬الرحال‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬2024‭ ‬بمنظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات،‭ ‬حيث‭ ‬استطاعت‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬التوعوية‭ ‬لحماية‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬الاستغلال‭ ‬والابتزاز‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أن‭ ‬تسجل‭ ‬حضورا‭ ‬مجتمعيا‭ ‬فاعلا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حالة‭ ‬التنسيق‭ ‬العام‭ ‬التي‭ ‬سادت‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬مادام‭ ‬الهدف‭ ‬واحدا‭ ‬وهو‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬ظاهرة‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الفضاء‭ ‬الالكتروني‭. ‬ففي‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬يزيد‭ ‬فيها‭ ‬تعامل‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬الشبكة‭ ‬العنكبوتية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها،‭ ‬نجد‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬معدل‭ ‬الخطر‭ ‬والعواقب‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬أطفالنا،‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬سلوكياتهم‭ ‬وحتى‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الإدراكية‭.‬

‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال،‭ ‬مسؤولية‭ ‬الجميع،‭ ‬ومراقبتهم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬المجتمع‭ ‬فقد‭ ‬جاءت‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬التوعوية‭ ‬لحماية‭ ‬الأطفال‭ ‬بسلسلة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬العام‭ ‬بأهمية‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬وضمان‭ ‬حقوقهم‭ ‬ومعيشتهم‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬وصحية‭.‬

‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أكدت‭ ‬الرائد‭ ‬مهندس‭ ‬فوز‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والالكتروني‭ ‬أن‭ ‬الوحدة‭ ‬تقوم‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الأدوار‭ ‬لتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬حماية‭ ‬ممكنة‭ ‬قبل‭ ‬وقوع‭ ‬الطفل‭ ‬ضحية‭ ‬للاستغلال‭ ‬والابتزاز‭ ‬الالكتروني‭ ‬عبر‭ ‬المحادثات‭ ‬الكتابية‭ ‬والصوتية‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬خلال‭ ‬انخراطهم‭ ‬بألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬أو‭ ‬الألعاب‭ ‬الالكترونية‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬توعية‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مناهج‭ ‬مصممة‭ ‬لطلبة‭ ‬المدارس،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المحاضرات‭ ‬الجانبية،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المعارض‭ ‬وتوزيع‭ ‬المنشورات‭ ‬التوعوية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬والثقافة‭ ‬الرقمية‭ ‬لدى‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬ومقدمي‭ ‬الرعاية‭ ‬بمختلف‭ ‬أدوارهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬حول‭ ‬مخاطر‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬أثناء‭ ‬لعب‭ ‬الطفل‭ ‬بهذه‭ ‬الألعاب‭ ‬الالكترونية‭ ‬وتدريبهم‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬تفعيل‭ ‬بعض‭ ‬الاعدادات‭ ‬لضبط‭ ‬السلوك‭ ‬الرقمي‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬هي‭ ‬باب‭ ‬لوصول‭ ‬ضعاف‭ ‬النفوس‭ ‬والمجرمين‭ ‬الى‭ ‬الطفل‭ ‬واستغلاله‭ ‬جنسيا‭ ‬بهدف‭ ‬الربح‭ ‬المادي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬سلوكه‭ ‬تدريجيا،‭ ‬وينطوي‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬ويصبح‭ ‬منبوذا‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ويتدهور‭ ‬تحصيله‭ ‬العلمي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تتغير‭ ‬ميوله‭ ‬ورغباته‭ ‬في‭ ‬الحياة‭.‬

‭ ‬وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بشأن‭ ‬إمكانية‭ ‬تفادي‭ ‬تلك‭ ‬الأمور،‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الوحدة‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬ودراسة‭ ‬الظواهر‭ ‬الاجتماعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬الميداني‭ ‬ومواجهة‭ ‬الجمهور‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬والمستويات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المحاضرات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬لمؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والمدارس‭ ‬وغيرها،‭ ‬وكذلك‭ ‬الرصد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الذي‭ ‬يحدد‭ ‬مدى‭ ‬الاقبال‭ ‬على‭ ‬البرمجيات‭ ‬والألعاب‭ ‬الالكترونية‭ ‬وغيرها،‭ ‬والثغرات‭ ‬التي‭ ‬يستغلها‭ ‬المجرم‭ ‬للإيقاع‭ ‬بضحيته،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬البلاغات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬تتلقاها‭ ‬الوحدة‭ ‬بكافة‭ ‬قنواتها،‭ ‬وقواعد‭ ‬البيانات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬عليها‭ ‬الوحدة‭ ‬للحصول‭ ‬عليها‭ ‬لتعينها‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬والتعقب‭ ‬لتحديد‭ ‬الجناة‭ ‬وحتى‭ ‬الضحايا‭ ‬المجهولين‭.‬

وبدوره،‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬أميني‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬إحدى‭ ‬مبادرات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬مناهج‭ ‬دراسية‭ ‬توعوية‭ ‬تختص‭ ‬بتعليم‭ ‬طلبة‭ ‬جميع‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭ ‬بأهم‭ ‬وسائل‭ ‬الحماية‭ ‬الشخصية‭ ‬عند‭ ‬ممارستهم‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وماهيّة‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬مشاركتها‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬وما‭ ‬يجب‭ ‬الامتناع‭ ‬عنها،‭ ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬المناهج‭ ‬آليات‭ ‬تجنب‭ ‬محادثة‭ ‬الغرباء‭ ‬وطرق‭ ‬الإبلاغ‭ ‬الآمن‭ ‬والأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يجب‭ ‬اللجوء‭ ‬إليهم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التعرض‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المخاطر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬نموذج‭ ‬معاً‭ ‬لاتخاذ‭ ‬القرار،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأنشطة‭ ‬المنزلية‭ ‬التي‭ ‬يتشاركون‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬الأبناء‭ ‬في‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬آليات‭ ‬الحماية‭ ‬والوقاية‭ ‬ومخاطر‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والرقمية‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬منهج‭ ‬متكامل‭ ‬لحماية‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬السيبراني‭ ‬يتم‭ ‬تدريسه‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬لجميع‭ ‬الطلبة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬شرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وضمن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬معاً‮»‬،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المناهج،‭ ‬أثبتت‭ ‬فاعليتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬بحسب‭ ‬المعايير‭ ‬والاشتراطات‭ ‬الدقيقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬باستخدام‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الآليات‭ ‬والأدوات،‭ ‬مثل‭ ‬اعداد‭ ‬الفيديوهات‭ ‬التوعوية‭ ‬والقصيرة‭ ‬وتفعيلها‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬الإنترنت‭ ‬وتصميم‭ ‬كاريكاتير‭ ‬خاص‭ ‬بذلك،‭ ‬واعداد‭ ‬العاب‭ ‬الكترونية‭ ‬ورقمية‭ ‬مستوحاه‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬المنهج‭ ‬تحاكي‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬الذي‭ ‬يساعد‭ ‬الطالب‭ ‬في‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬المواقف‭ ‬الخطرة‭ ‬وتعلم‭ ‬كيفية‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المواقف،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬اعداد‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬للتوعية‭ ‬الأمنية‭ ‬والمعرض‭ ‬الافتراضي‭ ‬والتطبيق‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والقصص‭ ‬المصورة‭ (‬ Comic ‭).‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬حملة‭ ‬توعوية‭ ‬شاملة‭ ‬بالتعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬تتضمن‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬للأشخاص‭ ‬المعنيين‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المحافظات‭ ‬لتقديم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬المحافظات‭ ‬تستهدف‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وأفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬والأهلية‭ ‬والأندية‭ ‬الرياضية‭ ‬والثقافية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬الأستاذة‭ ‬مي‭ ‬مبارك‭ ‬العازمي‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الإرشاد‭ ‬النفسي‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬والفعّال‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬توعية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬وقوع‭ ‬الأطفال‭ ‬ضحيةً‭ ‬للاستغلال‭ ‬والابتزاز‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وعلى‭ ‬أساسها‭ ‬يتم‭ ‬عقد‭ ‬جلسات‭ ‬تشاورية‭ ‬لوضع‭ ‬خطط‭ ‬لحماية‭ ‬الأطفال‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬توعية‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬والأنشطة‭ ‬الطلابية‭ ‬الصفية‭ ‬واللاصفية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬المحاضرات‭ ‬والورش‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬حاجات‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬التوعية‭ ‬والتثقيف،‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬خصصت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬التمكين‭ ‬الرقمي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بتدريب‭ ‬الطلبة‭ ‬والمعلمين‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬بأمثل‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬وأبرز‭ ‬الحلول‭ ‬من‭ ‬أخطار‭ ‬التكنولوجيا‭.‬

وأضافت‭ ‬العازمي،‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬قامت‭ ‬بتنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬فضاء‭ ‬آمن‭ ‬لجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬محاضرات‭ ‬توعوية‭ ‬وإرشادية‭ ‬لطلبة‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الابتزاز‭ ‬والاستغلال‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬حقيبة‭ ‬إرشادية‭ ‬لتعزيز‭ ‬دور‭ ‬اختصاص‭ ‬الإرشاد‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬اتقان‭ ‬المهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬الارشاد‭ ‬النفسي‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬تكيف‭ ‬الطالب‭ ‬نفسيا‭ ‬وتعليميا‭ ‬واجتماعيا‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬ومجتمعه‭ ‬المحلي،‭ ‬لاسيما‭ ‬استقبال‭ ‬الحالات‭ ‬المحولة‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬وإدارات‭ ‬المناطق‭ ‬التعليمية‭ ‬والتعامل‭ ‬معها‭ ‬كحالات‭ ‬خاصة‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬والتربوي‭ ‬المناسب‭ ‬لها‭.‬

وأبدى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬تفاعلهم‭ ‬مع‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬التوعوية‭ ‬لحماية‭ ‬الأطفال،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬مصدراً‭ ‬للوعي‭ ‬بمخاطر‭ ‬الانترنت،‭ ‬وخاصة‭ ‬المحادثات‭ ‬عبر‭ ‬الالعاب‭ ‬الالكترونية،‭ ‬منوهين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحملة،‭ ‬وفرت‭ ‬المعلومات‭ ‬والارشادات‭ ‬الواجب‭ ‬الالتزام‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬حماية‭ ‬الأبناء‭.‬

وأشار‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لوحظ‭ ‬ان‭ ‬الأطفال‭ ‬اكتسبوا‭ ‬سلوكيات‭ ‬خاطئة‭ ‬وعبارات‭ ‬أجنبية‭ ‬لا‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬عاداتنا‭ ‬وتقاليدنا‭ ‬وقيمنا‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭. ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬حمايتهم،‭ ‬لفت‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مراقبة‭ ‬الأبناء‭ ‬عند‭ ‬استخدامهم‭ ‬الأجهزة‭ ‬الالكترونية‭ ‬والمتابعة‭ ‬الدورية‭ ‬باستمرار‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬المحملة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬ربط‭ ‬جهاز‭ ‬الطفل‭ ‬مع‭ ‬أجهزة‭ ‬والديه،‭ ‬وتحديد‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬للاستخدام‭.‬

كلمات دالة