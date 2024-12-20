Saturday, 21 December 2024 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سفارة بنجلاديش لدى البحرين تحث الجالية البنجلاديشية على أن يكونوا مقيمين مثاليين في المملكة

12/20/2024 7:15:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬سفارة‭ ‬بنجلاديش‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬برنامجًا‭ ‬توعويًا‭ ‬في‭ ‬مقرها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وكذلك‭ ‬منظمات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬الجالية‭ ‬البنجلادشية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬حول‭ ‬حقوقهم‭ ‬ومسؤولياتهم‭ ‬وسلامتهم،‭ ‬مع‭ ‬حثهم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬مقيمين‭ ‬مثاليين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

شهد‭ ‬البرنامج‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬الأجنبية‭ ‬والدبلوماسيين‭ ‬والضيوف‭ ‬والصحفيين‭. ‬وفي‭ ‬كلمته‭ ‬الترحيبية،‭ ‬سلط‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬بالنيابة‭ ‬في‭ ‬السفارة،‭ ‬السيد‭ ‬أ‭.‬ك‭.‬م‭. ‬محي‭ ‬الدين‭ ‬كايس،‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المساعي‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬السفارة‭ ‬لضمان‭ ‬حقوق‭ ‬ورفاهية‭ ‬الجالية‭ ‬البنجالية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬ثم‭ ‬اغتنم‭ ‬الفرصة‭ ‬لشكر‭ ‬الجالية‭ ‬البنجالية‭ ‬على‭ ‬مساهماتها‭ ‬القيمة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬بنجلاديش‭ ‬والبحرين‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بقوانين‭ ‬وأنظمة‭ ‬البحرين‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صورة‭ ‬بنجلاديش‭. ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬لضمان‭ ‬رفاهية‭ ‬وازدهار‭ ‬الجالية‭ ‬البنجالية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وأكدت‭ ‬السفارة‭ ‬التزامها‭ ‬بخدمة‭ ‬الجالية‭ ‬البنجلادشية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومعالجة‭ ‬قضاياهم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬والخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬وتنظيم‭ ‬برامج‭ ‬التوعية‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬القوية‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬السلطات‭ ‬البحرينية،‭ ‬وكذلك‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬لخلق‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬وعادلة‭ ‬لجميع‭ ‬البنجلادشيين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

كلمات دالة

MENAFN20122024000055011008ID1109018507

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث