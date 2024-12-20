سفارة بنجلاديش لدى البحرين تحث الجالية البنجلاديشية على أن يكونوا مقيمين مثاليين في المملكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

شهد‭ ‬البرنامج‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬الأجنبية‭ ‬والدبلوماسيين‭ ‬والضيوف‭ ‬والصحفيين‭. ‬وفي‭ ‬كلمته‭ ‬الترحيبية،‭ ‬سلط‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬بالنيابة‭ ‬في‭ ‬السفارة،‭ ‬السيد‭ ‬أ‭.‬ك‭.‬م‭. ‬محي‭ ‬الدين‭ ‬كايس،‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المساعي‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬السفارة‭ ‬لضمان‭ ‬حقوق‭ ‬ورفاهية‭ ‬الجالية‭ ‬البنجالية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬ثم‭ ‬اغتنم‭ ‬الفرصة‭ ‬لشكر‭ ‬الجالية‭ ‬البنجالية‭ ‬على‭ ‬مساهماتها‭ ‬القيمة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬بنجلاديش‭ ‬والبحرين‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بقوانين‭ ‬وأنظمة‭ ‬البحرين‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صورة‭ ‬بنجلاديش‭. ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬لضمان‭ ‬رفاهية‭ ‬وازدهار‭ ‬الجالية‭ ‬البنجالية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وأكدت‭ ‬السفارة‭ ‬التزامها‭ ‬بخدمة‭ ‬الجالية‭ ‬البنجلادشية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومعالجة‭ ‬قضاياهم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬والخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬وتنظيم‭ ‬برامج‭ ‬التوعية‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬القوية‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬السلطات‭ ‬البحرينية،‭ ‬وكذلك‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬لخلق‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬وعادلة‭ ‬لجميع‭ ‬البنجلادشيين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

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