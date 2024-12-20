سفارة بنجلاديش لدى البحرين تحث الجالية البنجلاديشية على أن يكونوا مقيمين مثاليين في المملكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظمت سفارة بنجلاديش لدى مملكة البحرين الأربعاء الماضي برنامجًا توعويًا في مقرها بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية في البحرين، وكذلك منظمات الأمم المتحدة، وذلك بهدف زيادة الوعي بين الجالية البنجلادشية في البحرين حول حقوقهم ومسؤولياتهم وسلامتهم، مع حثهم على أن يكونوا مقيمين مثاليين في المملكة.
شهد البرنامج مشاركة عدد كبير من كبار الشخصيات الأجنبية والدبلوماسيين والضيوف والصحفيين. وفي كلمته الترحيبية، سلط القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة، السيد أ.ك.م. محي الدين كايس، الضوء على المساعي المختلفة التي تبذلها السفارة لضمان حقوق ورفاهية الجالية البنجالية في البحرين. ثم اغتنم الفرصة لشكر الجالية البنجالية على مساهماتها القيمة لكل من بنجلاديش والبحرين. وشدد على أهمية الالتزام بقوانين وأنظمة البحرين للحفاظ على صورة بنجلاديش. كما دعا إلى مواصلة التعاون مع الجهات الحكومية البحرينية والمنظمات الدولية لضمان رفاهية وازدهار الجالية البنجالية في البحرين.
وأكدت السفارة التزامها بخدمة الجالية البنجلادشية في البحرين ومعالجة قضاياهم المتعلقة بالرعاية الاجتماعية من خلال تقديم المساعدة في الوقت المناسب والخدمات القنصلية وتنظيم برامج التوعية وتعزيز العلاقات القوية مع جميع السلطات البحرينية، وكذلك المنظمات الدولية من خلال التعاون المستمر لخلق بيئة آمنة وعادلة لجميع البنجلادشيين في البحرين.
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