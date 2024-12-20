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قائد هيئة تحرير الشام يعقد ((لقاء إيجابيا)) مع وفد دبلوماسي أمريكي بدمشق

12/20/2024 7:14:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دمشق‭ - ‬الوكالات‭: ‬عقد‭ ‬قائد‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬أحمد‭ ‬الشرع‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬‮«‬لقاء‭ ‬إيجابيا‮»‬‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬دبلوماسي‭ ‬أمريكي‭ ‬برئاسة‭ ‬مساعدة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬لشؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬باربرا‭ ‬ليف،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬الجديدة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بشأن‭ ‬اللقاء‭ ‬‮«‬نعم‭ ‬صحيح،‭ ‬جرى‭ ‬اللقاء‭ ‬وكان‭ ‬إيجابيا،‭ ‬وستصدر‭ ‬عنه‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬ذكر‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬ناقشوا‭ ‬مبادئ‭ ‬انتقال‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والأحداث‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬بدمشق‭. ‬

وأضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬أن‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬بحثوا‭ ‬أيضا‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمصير‭ ‬الصحفي‭ ‬المفقود‭ ‬أوستن‭ ‬تايس‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬الذين‭ ‬اختفوا‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬نظام‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭. ‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬مساعدة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬لشؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬مؤتمرا‭ ‬صحفيا،‭ ‬لكن‭ ‬تمّ‭ ‬إلغاؤه‭ ‬‮«‬لأسباب‭ ‬أمنية‮»‬‭. ‬

وبعدما‭ ‬انتظر‭ ‬الصحفيون‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬فنادق‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية،‭ ‬تمّ‭ ‬إبلاغهم‭ ‬بإلغاء‭ ‬المؤتمر‭. ‬

وقالت‭ ‬رنا‭ ‬حسن‭ ‬من‭ ‬طاقم‭ ‬السفارة‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬‮«‬للأسف‭.. ‬تم‭ ‬إلغاء‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬لأسباب‭ ‬أمنية‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬ماهيتها‭.

بعد‭ ‬هجوم‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب،‭ ‬تمكّنت‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬وفصائل‭ ‬معارضة‭ ‬متحالفة‭ ‬معها‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬تدريجيا‭ ‬على‭ ‬مدن‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬حلب‭ ‬شمالا‭ ‬وحماة‭ ‬وحمص‭ ‬في‭ ‬الوسط،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬دمشق‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬ديسمبر‭ ‬إطاحتها‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬الذي‭ ‬فرّ‭ ‬إلى‭ ‬روسيا،‭ ‬منهية‭ ‬بذلك‭ ‬حربا‭ ‬أهلية‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬قمع‭ ‬مظاهرات‭ ‬منادية‭ ‬بالديموقراطية،‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬ودفعت‭ ‬ستة‭ ‬ملايين‭ ‬سوري‭ ‬إلى‭ ‬النزوح‭ ‬أو‭ ‬الهجرة‭. ‬

ومذاك،‭ ‬يتكثّف‭ ‬الحراك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭ ‬التي‭ ‬زارتها‭ ‬وفود‭ ‬أجنبية‭ ‬عدة‭ ‬للاجتماع‭ ‬بالسلطات‭ ‬الجديدة‭. ‬

وتؤكد‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬فك‭ ‬ارتباطها‭ ‬بتنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬أنها‭ ‬نأت‭ ‬بنفسها‭ ‬عن‭ ‬الجماعات‭ ‬الإسلامية‭ ‬المتطرفة‭ ‬وتحاول‭ ‬طمأنة‭ ‬الأسرة‭ ‬الدولية‭. ‬لكنها‭ ‬تبقى‭ ‬مصنفة‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬إرهابية‮»‬‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العواصم‭ ‬الغربية‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬واشنطن‭. ‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الأردنية‭ ‬مازن‭ ‬الفراية‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬المملكة‮»‬‭ ‬الرسمية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬السوريين‭ ‬الذين‭ ‬عبروا‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معبر‭ ‬جابر‭-‬نصيب‭ (‬الحدودي‭ ‬الوحيد‭ ‬العامل‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭) ‬منذ‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬وحتى‭ ‬الآن،‭ ‬هو‭ ‬7250‭ ‬سوريّا‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬غالبية‭ ‬العائدين‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المصنفين‭ ‬لاجئين‮»‬‭. ‬

وتقول‭ ‬عمان‭ ‬إنها‭ ‬تستضيف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1 , 3‭ ‬مليون‭ ‬لاجئ‭ ‬سوري‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬عام‭ ‬2011‭. ‬وبحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ثمة‭ ‬نحو‭ ‬680‭ ‬ألف‭ ‬لاجئ‭ ‬سوري‭ ‬مسجّل‭ ‬في‭ ‬الأردن‭. ‬

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