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مستوطنون يحرقون مسجدا شمال سلفيت بالضفة الغربية

12/20/2024 7:14:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ - ‬الوكالات‭: ‬أقدم‭ ‬مستوطنون،‭ ‬فجر‭ ‬أمس،‭ ‬على‭ ‬إحراق‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬مردا‭ ‬شمال‭ ‬سلفيت‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

وأفاد‭ ‬محافظ‭ ‬سلفيت‭ ‬اللواء‭ ‬عبدالله‭ ‬كميل‭ ‬بأنّ‭ ‬‮«‬مستعمرين‭ ‬اقتحموا‭ ‬قرية‭ ‬مردا‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة‭ ‬وأحرقوا‭ ‬مسجد‭ ‬‮«‬بر‭ ‬الوالدين‮»‬‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬وكتبوا‭ ‬شعارات‭ ‬انتقامية‭ ‬وعنصرية‭ ‬ضد‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين،‭ ‬وأخرى‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬تهديدات‭ ‬بالقتل‭ ‬والانتقام‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬القرية‮»‬‭. ‬

وحمّل‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬اليمينية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتطرفة‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‭ ‬عن‭ ‬جريمة‭ ‬المستعمرين‮»‬،‭ ‬مطالبا‭ ‬‮«‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بضرورة‭ ‬التدخل‭ ‬العاجل‭ ‬لحماية‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ومساجده‭ ‬وكنائسه‭ ‬وممتلكاته‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬مستوطنين‭ ‬تسللوا‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الى‭ ‬قرية‭ ‬مردا‭ ‬شرق‭ ‬سلفيت‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬وأضرموا‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬مسجد‭ ‬القرية‭ ‬وكتبوا‭ ‬على‭ ‬جدرانه‭ ‬شعارات‭ ‬باللغة‭ ‬العبرية‮»‬‭. ‬

وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬تم‭ ‬التداول‭ ‬بها‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬شعارات‭ ‬مكتوبة‭ ‬باللون‭ ‬الأسود،‭ ‬تتضمّن‭ ‬عبارات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬للعرب‮»‬‭ ‬و«إسرائيل‭ ‬ستبني‭ ‬المعبد‭ ‬المقدس‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬الشهود‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاهالي‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬إخماد‭ ‬الحريق‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يمتد‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬المسجد،‭ ‬وقد‭ ‬اقتصرت‭ ‬الاضرار‭ ‬على‭ ‬مدخله‮»‬‭.

واعتبر‭ ‬محافظ‭ ‬سلفيت‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬كميل‭ ‬أنّ‭ ‬الحادث‭ ‬ليس‭ ‬منعزلا،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انّ‭ ‬‮«‬قرية‭ ‬مردا‭ ‬تتعرض‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬لاعتداءات‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬ومستعمرين،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاقتحامات‭ ‬وعمليات‭ ‬ترويع‭ ‬المواطنين‭ ‬وإغلاق‭ ‬البوابات‭ ‬الحديدية‭ ‬المنتشرة‭ ‬على‭ ‬مداخلها‭ ‬والاعتقالات‭ ‬وغير‭ ‬ذلك،‭ ‬فيما‭ ‬تتكرر‭ ‬هذه‭ ‬الأفعال‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‮»‬‭. ‬

ودانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أمس‭ ‬إحراق‭ ‬مستوطنين‭ ‬مسجد‭ ‬قرية‭ ‬مردا،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الاعتداء‭ ‬عنصري‭ ‬بامتياز،‭ ‬ويشكل‭ ‬ترجمة‭ ‬لحملات‭ ‬تحريض‭ ‬واسعة‭ ‬ضد‭ ‬شعبنا‭ ‬يمارسها‭ ‬أركان‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬الحاكم،‭ ‬وامتداد‭ ‬لمسلسل‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬الانتهاكات‭ ‬وجرائم‭ ‬مليشيات‭ ‬المستوطنين‭ ‬المسلحة‭ ‬والمنظمة‭ ‬المدعومة‭ ‬رسميا‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‮»‬‭. ‬وطالبت‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بـ«تفعيل‭ ‬نظام‭ ‬الحماية‭ ‬الدولية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭. ‬

وتصاعدت‭ ‬اعتداءات‭ ‬إسرائيل
والمستوطنين‭ ‬بحق‭ ‬المساجد‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬وخلال‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬هدمت‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬مسجد‭ ‬الشياح‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬جبل‭ ‬المكبر‭ ‬بالقدس‭ ‬المحتلة،‭ ‬ودنس‭ ‬مستوطنون‭ ‬مسجد‭ ‬خربة‭ ‬‮«‬مراح‭ ‬البقار‮»‬‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬دورا‭ ‬بالخليل‭.

كما‭ ‬ألحقت‭ ‬قوات‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‮
‬أضرارا‭ ‬بمسجدي‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬الصديق‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬نور‭ ‬شمس،‭ ‬ومسجد‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬طولكرم،‭ ‬وهدمت‭ ‬مصلى‭ ‬لتجمع‭ ‬عرب‭ ‬العراعرة‭ ‬قرب‭ ‬بلدة‭ ‬جبع‭ ‬شرق‭ ‬القدس،‭ ‬وجزءا‭ ‬من‭ ‬تسوية‭ ‬لمسجد‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬الصديق‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الفارعة‭ ‬بطوباس‭.

وشهدت‭ ‬الاعتداءات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستوطنين‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬تصاعدا‭ ‬ملحوظا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.

وفرض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحددة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬‮«‬الجماعات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتطرفة‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المجتمعات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭.‬

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