أردوجان يدعو إلى ((القضاء)) على تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني في سوريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

إسطنبول‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوجان‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬القضاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬المنظمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وأيضا‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭. ‬وقال‭ ‬اردوجان‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬إعلامية‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬لدى‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬قمّة‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬داعش‭ ‬وحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬وشركائهما‭ ‬الذين‭ ‬يهدّدون‭ ‬وجود‭ ‬سوريا‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوقت‭ ‬قد‭ ‬حان‭ ‬لتحييد‭ ‬المنظمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

وتعتبر‭ ‬تركيا‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭ ‬إذ‭ ‬تقودها‭ ‬‮«‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ترى‭ ‬فيها‭ ‬امتدادا‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬تمرّدا‭ ‬ضدّ‭ ‬الدولة‭ ‬التركية‭ ‬منذ‭ ‬ثمانينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬تعدّ‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬التي‭ ‬قاتلت‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬‮«‬أساسية‮»‬‭ ‬لمنع‭ ‬التنظيم‭ ‬من‭ ‬معاودة‭ ‬نشاطه‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬أن‭ ‬حكومته‭ ‬تتّخذ‭ ‬‮«‬تدابير‭ ‬وقائية‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬المجموعات‭ ‬التي‭ ‬تمثّل‭ ‬تهديدا‭ ‬لتركيا‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬أن‭ ‬نقبل‭ ‬بخطر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل‮»‬،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬ألا‭ ‬تلجأ‭ ‬القيادة‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الوحدات‭. ‬ونبّه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬زعماء‭ ‬المنظمات‭ ‬الإرهابية،‭ ‬مثل‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬ووحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردي‭ ‬سيسحقون‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‮»‬‭. ‬وأعلن‭ ‬اردوجان‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬فيدان‭ ‬سيتوجّه‭ ‬قريبا‭ ‬إلى‭ ‬دمشق‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬التركية‭ ‬ابراهيم‭ ‬كالين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬بمسؤولين‭ ‬في‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬سقوط‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭. ‬

وإلى‭ ‬ذلك‭ ‬قُتل‭ ‬صحفيان‭ ‬كرديان‭ ‬تركيان‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬شنتها‭ ‬‮«‬مسيرة‭ ‬تركية‮»‬‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬كوباني‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬كانا‭ ‬يغطيان‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬بين‭ ‬مقاتلين‭ ‬أكراد‭ ‬مدعومين‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ومجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لتركيا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬كردية‭ ‬منظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭. ‬

وقالت‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬دجلة‭ ‬والفرات‮»‬‭ ‬للصحفيين‭ ‬الأتراك‭ ‬إنّ‭ ‬ناظم‭ ‬داشتان‭ (‬32‭ ‬عاما‭) ‬وجيهان‭ ‬بلكين‭ (‬29‭ ‬عاما‭) ‬اللذين‭ ‬كانا‭ ‬يعملان‭ ‬في‭ ‬وسيلتي‭ ‬إعلام‭ ‬كرديتين‭ ‬قُتلا‭ ‬الخميس‭ ‬قرب‭ ‬سد‭ ‬تشرين،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬مائة‭ ‬كيلومتر‭ ‬شرق‭ ‬حلب،‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬جراء‭ ‬تعرض‭ ‬سيارتهما‭ ‬لانفجار‭. ‬وأضافت‭ ‬الجمعية‭: ‬‮«‬ندين‭ ‬هذا‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬زميلينا‭ ‬ونطالب‭ ‬بالمحاسبة‮»‬‭. ‬

منذ‭ ‬سقوط‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ديسمبر،‭ ‬تدعم‭ ‬تركيا‭ ‬هجوما‭ ‬تشنه‭ ‬جماعات‭ ‬مسلحة‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭. ‬وأوضح‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أنّ‭ ‬الصحفيين‭ ‬‮«‬كانا‭ ‬يغطيان‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬‮«‬استهدفتهما‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬تركية‭ (...) ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتلهما‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬ميزوبوتاميا‮»‬‭ ‬التركية‭ ‬للأنباء‭ ‬المؤيدة‭ ‬للأكراد،‭ ‬ووكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬هاوار‮»‬‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬مقرا،‭ ‬أنّ‭ ‬الانفجار‭ ‬نجم‭ ‬عن‭ ‬مسيرة‭ ‬تركية‭. ‬ونشرت‭ ‬‮«‬هاوار‮»‬‭ ‬صورة‭ ‬لامرأة‭ ‬شابة‭ ‬تحمل‭ ‬كاميرا‭ ‬ورجل‭ ‬يقف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كاميرا‭ ‬مثبتة‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬ثلاثية‭ ‬الركائز‭. ‬

وأدانت‭ ‬نقابة‭ ‬الصحافة‭ ‬التركية‭ ‬الهجوم،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الصحفيين‭ ‬‮«‬استُهدفا‭ ‬بمسيرة‭ ‬تركية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬فرع‭ ‬النقابة‭ ‬في‭ ‬ديار‭ ‬بكر‭ ‬بجنوب‭ ‬شرق‭ ‬تركيا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬مهاجمة‭ ‬الصحفيين‭ ‬أثناء‭ ‬قيامهم‭ ‬بواجب‭ ‬مقدس‭. ‬يجب‭ ‬تحديد‭ ‬المسؤولين‭ ‬ومحاكمتهم‮»‬‭.‬