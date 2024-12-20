عيد الميلاد زمن الحرب في بيت لحم مجرد طقوس دينية من دون أجواء احتفالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيت‭ ‬لحم‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬غابت‭ ‬زينة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬والحجاج‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬عن‭ ‬ساحة‭ ‬المهد‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬التي‭ ‬تستعد‭ ‬لموسم‭ ‬احتفالي‭ ‬ديني‭ ‬هو‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬الحرب‭ ‬وسط‭ ‬زيادة‭ ‬نقاط‭ ‬التفتيش‭ ‬التي‭ ‬تمنع‭ ‬حتى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬المدينة‭. ‬ويتقاطر‭ ‬آلاف‭ ‬السياح‭ ‬عادةً‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬كنيسة‭ ‬المهد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬السنة،‭ ‬لكنّ‭ ‬داخل‭ ‬الكنيسة‭ ‬فارغ‭ ‬مثل‭ ‬ساحتها،‭ ‬ولا‭ ‬تُسمَع‭ ‬سوى‭ ‬ترانيم‭ ‬الرهبان‭ ‬الأرمن‭ ‬التي‭ ‬تتردد‭ ‬من‭ ‬امام‭ ‬المغارة‭ ‬التي‭ ‬ولد‭ ‬فيها‭ ‬يسوع‭ ‬المسيح‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬الإنجيل‭. ‬

وقال‭ ‬حارس‭ ‬الكنيسة‭ ‬محمد‭ ‬صبح‭ ‬‮«‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬اليوم،‭ ‬نجد‭ ‬عادةً‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬أو‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬داخل‭ ‬الكنيسة‮»‬‭. ‬في‭ ‬خضمّ‭ ‬العنف‭ ‬الذي‭ ‬عمّ‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الفائت،‭ ‬بقيت‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬هادئة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة‭ ‬لحقت‭ ‬بالمدينة‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬المسلمة‭. ‬وتوقفت‭ ‬بالكامل‭ ‬تقريبا‭ ‬زيارات‭ ‬السياح‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬يقوم‭ ‬عليهم‭ ‬اقتصاد‭ ‬بيت‭ ‬لحم،‭ ‬ليس‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬بفعل‭ ‬زيادة‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬فرضتها‭ ‬نقاط‭ ‬تفتيش‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬إذ‭ ‬منعت‭ ‬أيضا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬الزيارة‭. ‬

وأضاف‭ ‬صبح‭ ‬‮«‬المسيحيون‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬22‭ ‬كيلومترا‭ (‬من‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭) ‬والقريبة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬القدس،‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬المجيء،‭ ‬لأن‭ ‬ثمة‭ ‬نقاط‭ ‬تفتيش،‭ ‬ويعاملنا‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬بشكل‭ ‬سيئ،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬خطير‭ ‬ويتسبب‭ ‬باختناقات‭ ‬مرورية‭ ‬طويلة‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬أنطون‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أقام‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نقاط‭ ‬التفتيش‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬قائمة‭ ‬حواجز‭ ‬طرق‭ ‬جديدة‭ ‬حول‭ ‬بيت‭ ‬لحم،‭ ‬مما‭ ‬أوجَدَ‭ ‬‮«‬عقبة‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬زيارتها‭. ‬وقال‭ ‬سلمان‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬ينجح‭ ‬قسم‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬المجيء،‭ ‬لكنّ‭ ‬قسما‭ ‬آخر‭ ‬يواجه‭ ‬البوابات‭ ‬ونقاط‭ ‬التفتيش‭ ‬التي‭ ‬تضعها‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.

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ورأى‭ ‬سلمان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأجواء‭ ‬الكئيبة‭ ‬التي‭ ‬أشاعتها‭ ‬حرب‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تجعل‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بلا‭ ‬بهجة‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نظهر‭ ‬للعالم‭ ‬أن‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬لا‭ ‬تحتفل‭ ‬بعيد‭ ‬الميلاد‭ ‬كالمعتاد‮»‬‭.

‬ستستمر‭ ‬الصلوات،‭ ‬وسيأتي‭ ‬بطريرك‭ ‬الكنيسة‭ ‬اللاتينية‭ ‬من‭ ‬القدس‭ ‬كالمعتاد،‭ ‬لكنّ‭ ‬الاحتفالات‭ ‬ستقتصر‭ ‬على‭ ‬الطابع‭ ‬الديني‭ ‬الصرف،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الجو‭ ‬الاحتفالي‭ ‬الذي‭ ‬تتسم‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬المعتاد‭.

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وسيغيب‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬الموكب‭ ‬الاستعراضي‭ ‬المألوف،‭ ‬ولن‭ ‬تقام‭ ‬مسيرة‭ ‬كشافة‭ ‬ولا‭ ‬تجمعات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭. ‬

وقالت‭ ‬سعاد‭ ‬حنظل‭ (‬55‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬مرشدة‭ ‬سياحية‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬بيت‭ ‬لحم،‭ ‬إن‭ ‬للمدينة‭ ‬‮«‬خصوصية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬وفي‭ ‬الأراضي‭ ‬المقدسة،‭ ‬لقد‭ ‬ولد‭ ‬المسيح‭ ‬هنا‮»‬‭. ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬سيئ‭ ‬جدا‭ ‬راهنا،‭ ‬لأن‭ ‬اقتصاد‭ ‬المدينة‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬السياحة‮»‬‭. ‬أما‭ ‬جوزيف‭ ‬جقمان،‭ ‬وهو‭ ‬صاحب‭ ‬متاجر‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬يقع‭ ‬مباشرة‭ ‬عند‭ ‬ساحة‭ ‬المهد،‭ ‬فافاد‭ ‬بأنه‭ ‬يفتح‭ ‬محلّه‭ ‬حاليا‭ ‬مرة‭ ‬أو‭ ‬مرتين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬‮«‬لتنظيفه‮»‬،‭ ‬بسبب‭ ‬قلّة‭ ‬الزبائن‭. ‬وشكا‭ ‬عبود،‭ ‬وهو‭ ‬صاحب‭ ‬متجر‭ ‬آخر‭ ‬للهدايا‭ ‬التذكارية،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عائلات‭ ‬كثيرة‭ ‬خسرت‭ ‬أعمالها‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬السياح‮»‬‭. ‬وانعدمت‭ ‬الزينة‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬ثماني‭ ‬كيلومترات‭ ‬عن‭ ‬بيت‭ ‬لحم،‭ ‬ولم‭ ‬تُقِم‭ ‬البلدية‭ ‬شجرة‭ ‬العيد‭ ‬المألوفة‭ ‬عند‭ ‬الباب‭ ‬الجديد،‭ ‬أحد‭ ‬ابواب‭ ‬المدينة،‭ ‬واقتصر‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬مغارات‭ ‬الميلاد‭ ‬داخل‭ ‬البيوت‭.‬