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روسيا تعلن أنها هاجمت كييف ((ردّا)) على ضربة أوكرانية بصواريخ غربية

12/20/2024 7:14:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

موسكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬هاجم‭ ‬كييف‭ ‬‮«‬ردا‮»‬‭ ‬على‭ ‬ضربة‭ ‬أوكرانية‭ ‬استهدفت‭ ‬الأربعاء‭ ‬مصنعا‭ ‬روسيا‭ ‬واستُخدمت‭ ‬فيها‭ ‬صواريخ‭ ‬غربية‭. ‬وأفاد‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬بأسلحة‭ ‬دقيقة‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬نُفّذت‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ (...) ‬هذا‭ ‬الصباح،‭ ‬واستهدفت‭ ‬مركز‭ ‬التحكم‭ (‬التابع‭ ‬لجهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأوكراني‭) ‬إس‭ ‬بي‭ ‬يو،‭ ‬ومكتب‭ ‬لوتش‭ ‬للدراسات‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬كييف‭ ‬مقرا‭ ‬له‭ ‬ويتولى‭ ‬تصميم‭ ‬وتصنيع‭ ‬انظمة‭ ‬صواريخ‭ ‬نبتون‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الأهداف‭ ‬أصيبت‮»‬‭.

فقد‭ ‬أطلقت‭ ‬روسيا‭ ‬صواريخ‭ ‬باليستية‭ ‬على‭ ‬كييف‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شخص‭ ‬وإصابة‭ ‬تسعة‭ ‬وتضرر‭ ‬أنظمة‭ ‬التدفئة‭ ‬في‭ ‬مئات‭ ‬المباني،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬نُفّذ،‭ ‬بحسب‭ ‬موسكو،‭ ‬‮«‬ردا‮»‬‭ ‬على‭ ‬ضربة‭ ‬أوكرانية‭ ‬بصواريخ‭ ‬غربية‭ ‬استهدفت‭ ‬مصنعا‭ ‬روسيا‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الإدارة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬سيرغي‭ ‬بوبكو،‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬بحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬الأولية،‭ ‬قُتل‭ ‬شخص‭ ‬واحد‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أنّ‭ ‬الهجوم‭ ‬نُفّذ‭ ‬بخمسة‭ ‬صواريخ‭ ‬باليستية‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬إسكندر‭-‬إم‭/‬كي‭ ‬إن‭-‬23‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬أسقطتها‭ ‬كلها‭. ‬وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬البلدية‭ ‬فيتالي‭ ‬كليتشكو‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص،‭ ‬نُقل‭ ‬أربعة‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أجهزة‭ ‬الطوارئ‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأماكن‮»‬‭. ‬وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬أنه‭ ‬هاجم‭ ‬كييف‭ ‬‮«‬ردا‮»‬‭ ‬على‭ ‬ضربة‭ ‬أوكرانية‭ ‬استهدفت‭ ‬الأربعاء‭ ‬مصنعا‭ ‬روسيا‭ ‬واستُخدمت‭ ‬فيها‭ ‬صواريخ‭ ‬غربية‭.‬

وتوعّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بأن‭ ‬موسكو‭ ‬سترد‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬ويتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬باستخدام‭ ‬صواريخ‭ ‬غربية‭. ‬وصباح‭ ‬الجمعة،‭ ‬سمع‭ ‬صحافيو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬سلسلة‭ ‬انفجارات‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬وشيك‭ ‬بصواريخ‭ ‬باليستية‭. ‬ثم‭ ‬رُصد‭ ‬دخان‭ ‬يتصاعد‭ ‬فوق‭ ‬أماكن‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭. ‬وسقطت‭ ‬‮«‬بقايا‮»‬‭ ‬صاروخ‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تضرر‭ ‬نظام‭ ‬التدفئة،‭ ‬بحسب‭ ‬كليتشكو‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬البلدية‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬630‭ ‬مبنى‭ ‬سكنيا‭ ‬و16‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحية‮»‬‭ ‬ونحو‭ ‬ثلاثين‭ ‬مدرسة‭ ‬‮«‬حُرمت‭ ‬كلها‭ ‬من‭ ‬التدفئة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تتدنّى‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬الصفر‭. ‬ووقعت‭ ‬الانفجارات‭ ‬بعدما‭ ‬حذّرت‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬وشيك‭ ‬بالصواريخ‭ ‬الباليستية‭. ‬وكتبت‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬تلغرام‮»‬‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬صاروخا‭ ‬باليستيا‭ ‬رُصد‭ ‬من‭ ‬الشمال‭!‬‮»‬‭.‬

وأبلغت‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬هجمات‭ ‬صاروخية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خيرسون‭ ‬الجنوبية‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬وأصيب‭ ‬ستة،‭ ‬وفي‭ ‬بلدات‭ ‬وقرى‭ ‬أخرى‭. ‬تتقدم‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خاركيف‭ ‬المتاخمة‭ ‬لروسيا‭ ‬بهدف‭ ‬السيطرة‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬كوبيانسك‭ ‬التي‭ ‬استولت‭ ‬عليها‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الحرب‭. ‬واحتل‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬غزوه‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬ثم‭ ‬استعادتها‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬خلال‭ ‬هجوم‭ ‬مضاد‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬نفسه‭. ‬وتشكل‭ ‬كوبيانسك‭ ‬مركزا‭ ‬مهما‭ ‬للسكك‭ ‬الحديد‭ ‬ويعبرها‭ ‬نهر‭ ‬أوسكيل‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬خط‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬والأوكرانية‭. ‬

وقد‭ ‬كثّف‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬يحرز‭ ‬تقدّما‭ ‬بوتيرة‭ ‬أسرع‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬هجماته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬يحاول‭ ‬استعاد‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬أشهر،‭ ‬محاولا‭ ‬خصوصا‭ ‬معاودة‭ ‬عبور‭ ‬النهر‭.‬

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