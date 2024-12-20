الشباب يفوز بالشوط الفاصل و9 نقاط للنصر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‮ ‬ السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حسم‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل،‭ ‬إذ‭ ‬استمرت‭ ‬المواجهة‭ ‬خمسة‭ ‬أشواط‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬18‭-‬25،‭ ‬21‭-‬25،‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬15-12‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬أداره‭ ‬الدولي‭ ‬جعفر‭ ‬المعلم‭ (‬1‭) ‬وجاسم‭ ‬محمد‭ (‬2‭) ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬ليرفع‭ ‬الشباب‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬حصل‭ ‬البسيتين‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬رفع‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬الثلاث‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭ ‬25‭/‬19،‭ ‬25‭-‬10،‭ ‬25‭-‬17،‭ ‬وقادها‭ ‬الدوليان‭ ‬محمد‭ ‬خاتم‭ (‬أول‭) ‬وعلي‭ ‬عبدالحميد‭ (‬ثان‭).‬