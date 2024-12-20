الشباب يفوز بالشوط الفاصل و9 نقاط للنصر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حسم فريق الشباب مباراته أمام فريق البسيتين في الشوط الفاصل، إذ استمرت المواجهة خمسة أشواط 25-21، 18-25، 21-25، 25-20، 15-12 في لقاء المجموعة الأولى من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة الذي أداره الدولي جعفر المعلم (1) وجاسم محمد (2) الذي أقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، ليرفع الشباب رصيده إلى 4 نقاط، بينما حصل البسيتين على نقطة واحدة.
وفي مباراة أخرى رفع فريق النصر رصيده إلى 9 نقاط بفوزه على اتحاد الريف الذي ظل على نقاطه الثلاث بثلاثة أشواط نظيفة 25/19، 25-10، 25-17، وقادها الدوليان محمد خاتم (أول) وعلي عبدالحميد (ثان).
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