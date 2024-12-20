المنامة يهزم الاتحاد.. وسماهيج يفوز على البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله





هزم‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ (‬68/94‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬جميعها‭ ‬لصالح‭ ‬المنامة‭ ‬وكانت‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬24-17‭)‬،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬27-17‭)‬،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬16-15‭)‬،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬27-22‭).‬

وكان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المنامة‭ ‬توني‭ ‬كار‭ ‬بتسجيله‭ ‬19‭ ‬نقطة،‭ ‬وتشابمان‭ ‬19‭ ‬نقطة،‭ ‬وفي‭ ‬صفوف‭ ‬الاتحاد‭ ‬نيكولاس‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬وكيفن‭ ‬17‭ ‬نقطة‭. ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬متساويا‭ ‬مع‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬أما‭ ‬الاتحاد‭ ‬فقد‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬نقطتين‭ ‬من‭ ‬خسارتين‭.‬

سماهيج‭ ‬يفوز‭ ‬على‭ ‬البحرين

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬فاز‭ ‬فريق‭ ‬سماهيج‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ (‬57/75‭). ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬سماهيج‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وارتقى‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬أما‭ ‬البحرين‭ ‬فقد‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وخسارة‭.‬

مباراتا‭ ‬اليوم

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬الأولى‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬سترة‭ ‬والنويدرات‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬والثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬والحالة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً‭.‬



