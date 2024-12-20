المنامة يهزم الاتحاد.. وسماهيج يفوز على البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: حسين فتح الله
هزم فريق المنامة منافسه فريق الاتحاد بنتيجة (68/94) في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لدوري زين لكرة السلة للدرجة الأولى للموسم الرياضي 2024-2025.
وجاءت نتائج الفترات جميعها لصالح المنامة وكانت كالتالي: الفترة الأولى (24-17)، والفترة الثانية (27-17)، والفترة الثالثة (16-15)، والفترة الرابعة (27-22).
وكان أفضل المسجلين في صفوف المنامة توني كار بتسجيله 19 نقطة، وتشابمان 19 نقطة، وفي صفوف الاتحاد نيكولاس 20 نقطة وكيفن 17 نقطة. وبهذا الفوز حصل فريق المنامة على نقطتين، ورفع رصيده إلى أربع نقاط متساويا مع المحرق في صدارة الترتيب، أما الاتحاد فقد أصبح في رصيده نقطتين من خسارتين.
سماهيج يفوز على البحرين
وفي منافسات الدرجة الثانية فاز فريق سماهيج على منافسه فريق البحرين بنتيجة (57/75). وبهذا الفوز حصل فريق سماهيج على نقطتين، ورفع رصيده إلى أربع نقاط من فوزين وارتقى إلى صدارة الترتيب، أما البحرين فقد أصبح في رصيده ثلاث نقاط من فوز وخسارة.
مباراتا اليوم
تختتم اليوم منافسات الجولة الثانية لدوري زين لكرة السلة للدرجتين الأولى والثانية، وذلك بإقامة مباراتين الأولى تجمع بين سترة والنويدرات عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، والثانية تجمع بين الأهلي والحالة عند الساعة السابعة والنصف مساءً.
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