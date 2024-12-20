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اليوم انطلاق بطولة العيد الوطني لقفز الحواجز وسط ترقب الفرسان والاسطبلات

12/20/2024 7:14:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تتواصل‭ ‬الاثارة‭ ‬والتشويق‭ ‬على‭ ‬ميدان‭ ‬الرفة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬رابع‭ ‬بطولات‭ ‬موسم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬لقفز‭ ‬الحواجز‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لقفز‭ ‬الحواجز‭ ‬التي‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الفرسان‭ ‬والاسطبلات‭ ‬المحلية‭ ‬لما‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬كبرى‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬البطولات‭. ‬

وحول‭ ‬هذه‭ ‬الاستعدادات‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز‭ ‬عايض‭ ‬الغيلان‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬بلا‭ ‬شك‭ ‬بطولة‭ ‬عزيزة‭ ‬وغالية‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬والجميع‭ ‬حضر‭ ‬لها‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي،‭ ‬ودائماً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬فيها‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬أشدها،‭ ‬وتكون‭ ‬فيها‭ ‬الارتفاعات‭ ‬وصلت‭ ‬للأعلى،‭ ‬والأسئلة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المسلك‭ ‬كما‭ ‬نسميها‭ ‬النهائية،‭ ‬ستكون‭ ‬لدينا‭ ‬7‭ ‬مسابقات،‭ ‬والمشاركة‭ ‬ستكون‭ ‬كبيرة‭ ‬ومن‭ ‬جميع‭ ‬الفرسان‭ ‬والاسطبلات‭ ‬المحلية،‭ ‬وكونها‭ ‬بطولة‭ ‬غالية‭ ‬وبداية‭ ‬سلسلة‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬لذا‭ ‬سنتابع‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬ولا‭ ‬ننسى‭ ‬أننا‭ ‬مقبلون‭ ‬على‭ ‬بطولتين‭ ‬دوليتين‭ ‬ضخمتين‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وهذا‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬يجعل‭ ‬موسمنا‭ ‬الحالي‭ ‬موسما‭ ‬مغايرا‭ ‬ومازال‭ ‬يحمل‭ ‬معه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المفاجآت،‭ ‬تمنياتنا‭ ‬بالتوفيق‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الغيلان‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬للدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬والشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز‭ ‬وجميع‭ ‬الأعضاء‭ ‬لبطولات‭ ‬ومسابقات‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬جميع‭ ‬الحكام‭ ‬ومصممي‭ ‬للمسالك‭ ‬الدوليين‭ ‬والمنظمين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬لها،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬سيبذلون‭ ‬قصارى‭ ‬جهدهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬بطولات‭ ‬ومسابقات‭ ‬ناجحة‭ ‬وذي‭ ‬مستوى‭ ‬فني‭ ‬عالي،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لمقام‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وعيد‭ ‬الجلوس‭.‬

فرسان‭ ‬القفز‭ ‬يرفعون‭ ‬التهنئة‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬وعيد‭ ‬الجلوس

رفع‭ ‬فرسان‭ ‬وفارسات‭ ‬رياضة‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لمقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وإلى‭ ‬مقام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفالات‭ ‬البلاد‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وعيد‭ ‬الجلوس‭ ‬داعين‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬المملكة‭ ‬وقيادتها‭ ‬الحكيمة‭ ‬وشعبها‭ ‬والوفي‭ ‬ويديم‭ ‬عليها‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬وأن‭ ‬تشهد‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬العزيزة‭ ‬مناسبة‭ ‬طيبة‭ ‬لتأكيد‭ ‬العهد‭ ‬والولاء‭ ‬والاعتزاز‭ ‬والفخر‭ ‬بقيادة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬والتي‭ ‬تحقق‭ ‬آمال‭ ‬وتطلعات‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬ومستقبله‭ ‬المشرق،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬جلالته‭ ‬والحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬حياة‭ ‬كريمة‭ ‬لأبناء‭ ‬الوطن،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬تسجيل‭ ‬نجاحات‭ ‬وإنجازات‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسمعتها‭ ‬الطيبة،‭ ‬وأن‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬تامة‭ ‬بأن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تسعى‭ ‬إليه‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬إنما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

ولفت‭ ‬فرسان‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬الحبيبة‭ ‬تعيش‭ ‬الفرحة‭ ‬الوطنية‭ ‬وسط‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الرياضية‭ ‬منها‭ ‬والتي‭ ‬نالت‭ ‬جزءاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬للمملكة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنهم‭ ‬يجددون‭ ‬المحبة‭ ‬والولاء‭ ‬للقيادة‭.‬

مسابقات‭ ‬اليوم

وستنطلق‭ ‬أولى‭ ‬مسابقات‭ ‬اليوم‭ ‬وهي‭ ‬المسابقة‭ ‬المفتوحة‭ ‬لجميع‭ ‬الفرسان‭
‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬جولة‭ ‬نظيفة‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬30‭ ‬صباحاً‭ ‬ويبلغ‭ ‬ارتفاع‭ ‬حواجزها‭ ‬70‭/ ‬80‭ ‬سم‭ ‬وسرعة‭ ‬المسلك‭ ‬350‭ ‬مترا‭/‬دقيقة،‭ ‬تليها‭ ‬المسابقة‭ ‬الثانية‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئين‭ (‬مسابقة‭ ‬مع‭ ‬جولة‭ ‬تمايز‭) ‬وارتفاع‭ ‬الحواجز‭: ‬90‭/‬100‭ ‬سم،‭ ‬سرعة‭ ‬المسلك‭ ‬350‭ ‬مترا‭/‬دقيقة،‭ ‬المسابقة‭ ‬الثالثة‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ (‬مسابقة‭ ‬على‭ ‬مرحلتين‭) ‬وارتفاع‭ ‬الحواجز‭ :‬ P 1-100‭/ ‬ P 2-110‭ ‬سم‭ ‬سرعة‭ ‬المسلك‭ ‬350‭ ‬مترا‭/‬دقيقة،‭ ‬المسابقة‭ ‬الرابعة‭ ‬فئة‭ ‬المبتدأين‭ ‬من‭ ‬العموم‭ ‬المستوى‭ ‬الأول،‭ ‬وهي‭ (‬مسابقة‭ ‬على‭ ‬مرحلتين‭) ‬وارتفاع‭ ‬حواجزها‭ :‬ P 1-100‭ / ‬ P 2-110‭
‬سم‭ ‬وسرعة‭ ‬المسلك‭ ‬350‭ ‬مترا‭/‬دقيقة،‭ ‬المسابقة‭ ‬الخامسة‭ ‬للمتقدمين‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ (‬السرعة‭ ‬ضد‭ ‬الزمن‭) ‬وارتفاع‭ ‬حواجزها‭: ‬120‭ ‬سم‭ ‬وسرعة‭ ‬المسلك‭ ‬350‭ ‬مترا‭/‬دقيقة،‭ ‬المسابقة‭ ‬السادسة‭ (‬مسابقة‭ ‬جمع‭ ‬النقاط‭ ‬مع‭ ‬حاجز‭ ‬الجوكر‭) ‬وارتفاع‭ ‬حواجزها‭ : ‬130‭ ‬سم،‭ ‬سرعة‭ ‬المسلك‭ ‬350‭ ‬مترا‭/‬دقيقة‭ ‬والمسابقة‭ ‬السابعة‭ ‬فئة‭ ‬المتقدمين‭ ‬المستوى‭ ‬الثالث‭ (‬مسابقة‭ ‬التأهل‭ ‬لمرحلة‭ ‬التمايز‭) ‬وارتفاع‭ ‬حواجزها‭: ‬ R 2-‭ ‬145/140-‭
 R 1سم‭ ‬،‭ ‬سرعة‭ ‬المسلك‭ ‬350‭ ‬مترا‭/‬دقيقة‭.‬

وتحظى‭ ‬بطولات‭ ‬ومسابقات‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز‭ ‬برعاية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الراعي‭ ‬الماسي‭ ‬مجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنيرجيز‭ ‬والرعاة‭ ‬البلاتينيين‭ ‬شركة‭ ‬بناء‭ ‬البحرين‭ ‬وبنك‭ ‬السلام،‭ ‬الراعي‭ ‬الذهبي‭ ‬شركة CSS ،‭ ‬الراعي‭ ‬الفضي‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ألبا‭ ‬والرعاة‭ ‬البرونزيين‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وسيكون‭ ‬جمهور‭ ‬ومحبي‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لقفز‭ ‬الحواجز‭ ‬وهي‭ ‬رابع‭ ‬بطولات‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬ميدان‭ ‬الرفه‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري‭ ‬وخصوصاً‭ ‬بين‭ ‬الفرسان‭ ‬والاسطبلات‭ ‬المحلية‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬التي‭ ‬ظهر‭ ‬عليها‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الماضية‭.‬

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