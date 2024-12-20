اليوم انطلاق بطولة العيد الوطني لقفز الحواجز وسط ترقب الفرسان والاسطبلات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تتواصل الاثارة والتشويق على ميدان الرفة بالاتحاد الرياضي العسكري صباح اليوم السبت الموافق 21 من شهر ديسمبر الجاري في رابع بطولات موسم الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة لقفز الحواجز في بطولة العيد الوطني لقفز الحواجز التي ينتظر أن تشهد منافسات قوية بين جميع الفرسان والاسطبلات المحلية لما لهذه البطولة من أهمية كبرى بين جميع البطولات.
وحول هذه الاستعدادات أكد رئيس لجنة الحكام في بطولات قفز الحواجز عايض الغيلان قائلاً «بلا شك بطولة عزيزة وغالية على الجميع، والجميع حضر لها بشكل مثالي، ودائماً ما تكون فيها المنافسة على أشدها، وتكون فيها الارتفاعات وصلت للأعلى، والأسئلة الموجودة في المسلك كما نسميها النهائية، ستكون لدينا 7 مسابقات، والمشاركة ستكون كبيرة ومن جميع الفرسان والاسطبلات المحلية، وكونها بطولة غالية وبداية سلسلة البطولات الكبرى لذا سنتابع منافسات قوية في الميدان في جميع المسابقات، ولا ننسى أننا مقبلون على بطولتين دوليتين ضخمتين خلال هذا الموسم وهذا بحد ذاته يجعل موسمنا الحالي موسما مغايرا ومازال يحمل معه الكثير من المفاجآت، تمنياتنا بالتوفيق للجميع في هذا اليوم».
وأشار الغيلان في حديثه للدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة والشيخ عبدالله بن محمد آل خليفة رئيس لجنة قفز الحواجز وجميع الأعضاء لبطولات ومسابقات قفز الحواجز، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها جميع الحكام ومصممي للمسالك الدوليين والمنظمين والعاملين في هذه المسابقات من أجل تحقيق أعلى درجات لها، كما أكد أن الجميع سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تقديم بطولات ومسابقات ناجحة وذي مستوى فني عالي، كما قدم التهاني والتبريكات لمقام القيادة الرشيدة بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد الجلوس.
فرسان القفز يرفعون التهنئة بمناسبة العيد الوطني وعيد الجلوس
رفع فرسان وفارسات رياضة قفز الحواجز خالص التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى القيادة الرشيدة بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد وعيد الجلوس داعين المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها الحكيمة وشعبها والوفي ويديم عليها نعمة الأمن والأمان وأن تشهد مزيداً من التقدم والازدهار.
مؤكدين أن هذه الأعياد الوطنية العزيزة مناسبة طيبة لتأكيد العهد والولاء والاعتزاز والفخر بقيادة الملك المعظم، والتي تحقق آمال وتطلعات شعب البحرين ومستقبله المشرق، انطلاقا من حرص جلالته والحكومة الرشيدة على تحقيق حياة كريمة لأبناء الوطن، وفي الوقت ذاته تسجيل نجاحات وإنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي، تعزز من مكانة مملكة البحرين وسمعتها الطيبة، وأن شعب البحرين على ثقة تامة بأن كل ما تسعى إليه القيادة الرشيدة إنما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
ولفت فرسان البحرين أن المملكة الحبيبة تعيش الفرحة الوطنية وسط العديد من الإنجازات والنجاحات على جميع الأصعدة، لا سيما الرياضية منها والتي نالت جزءاً كبيراً من التميز في هذا العهد الزاهر للمملكة، مؤكدين أنهم يجددون المحبة والولاء للقيادة.
مسابقات اليوم
وستنطلق أولى مسابقات اليوم وهي المسابقة المفتوحة لجميع الفرسان
عبارة عن جولة نظيفة وذلك عند الساعة 7:30 صباحاً ويبلغ ارتفاع حواجزها 70/ 80 سم وسرعة المسلك 350 مترا/دقيقة، تليها المسابقة الثانية لفئة الناشئين (مسابقة مع جولة تمايز) وارتفاع الحواجز: 90/100 سم، سرعة المسلك 350 مترا/دقيقة، المسابقة الثالثة لفئة الناشئين المستوى الثاني (مسابقة على مرحلتين) وارتفاع الحواجز : P 1-100/ P 2-110 سم سرعة المسلك 350 مترا/دقيقة، المسابقة الرابعة فئة المبتدأين من العموم المستوى الأول، وهي (مسابقة على مرحلتين) وارتفاع حواجزها : P 1-100 / P 2-110
سم وسرعة المسلك 350 مترا/دقيقة، المسابقة الخامسة للمتقدمين المستوى الثاني (السرعة ضد الزمن) وارتفاع حواجزها: 120 سم وسرعة المسلك 350 مترا/دقيقة، المسابقة السادسة (مسابقة جمع النقاط مع حاجز الجوكر) وارتفاع حواجزها : 130 سم، سرعة المسلك 350 مترا/دقيقة والمسابقة السابعة فئة المتقدمين المستوى الثالث (مسابقة التأهل لمرحلة التمايز) وارتفاع حواجزها: R 2- 145/140-
R 1سم ، سرعة المسلك 350 مترا/دقيقة.
وتحظى بطولات ومسابقات قفز الحواجز برعاية كل من الجهات الراعي الماسي مجموعة بابكو إنيرجيز والرعاة البلاتينيين شركة بناء البحرين وبنك السلام، الراعي الذهبي شركة CSS ، الراعي الفضي شركة ألمنيوم البحرين ألبا والرعاة البرونزيين بنك البحرين والكويت ومجلس التنمية الاقتصادية.
وسيكون جمهور ومحبي وعشاق رياضة قفز الحواجز على موعد مع بطولة العيد الوطني لقفز الحواجز وهي رابع بطولات الموسم الجديد من صباح اليوم على ميدان الرفه بالاتحاد الرياضي العسكري وخصوصاً بين الفرسان والاسطبلات المحلية وبناء على المستويات التي ظهر عليها المشاركون في البطولات الماضية.
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