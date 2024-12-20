(BMC) تنظم مسيرة خاصة بالعيد الوطني المجيد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نظمت اللجنة البحرينية للدراجات النارية ( BMC ) مسيرة خاصة لقائدي الدراجات النارية وذلك تزامناً مع ذكرى العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعّظم، وذلك صباح أمس الجمعة الموافق 20 ديسمبر الجاري.
ورفع عيسى العوضي رئيس مجلس إدارة اللجنة البحرينية للدراجات النارية أحر التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعّظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء الموقر وإلى شعب البحرين الوفي بمناسبة ذكرى العيد الوطني المجيد الـ 53 وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعّظم مقاليد الحكم.
وانطلقت المسيرة الوطنية من مواقف استاد البحرين الوطني بالمحافظة الجنوبية، حيث تغنى المشاركون بقصائد واهازيج في حُب الوطن وبعض الفعاليات والأنشطة الوطنية المعبرة عن حُب الوطن والمكتسية بألوان علم مملكة البحرين، إلى حين بدأ توافد أعضاء ومنتسبي اللجنة بالإضافة لعدد كبير من دراجي مختلف الأندية والمجموعات والأفراد بمملكة البحرين ودراجي دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة الفعالة بالمسيرة الوطنية التي انطلقت تحت شعار «أعياد البحرين تجمعنا» حاملين أعلام مملكة البحرين وأعلام دول مجلس التعاون الخليجي وصور القادة معبرين عن حبهم وولائهم للوطن وقادته.
وبدأت الجولة التي جابت شوارع وطرقات المملكة الرئيسية بأكثر من 200 دراج، وقد بدت الجولة من مواقف سيارات استاد البحرين الوطني بالمحافظة الجنوبية مروراً بالشوارع والطرق الرئيسية بمملكة البحرين وصولاً إلى محافظة العاصمة وهي الوجهة النهائية للجولة في مطعم طفاشو لتناول وجبة الإفطار.
والجدير بالذكر بأن اللجنة البحرينية للدراجات النارية ( BMC ) قد أنتجت أغنية مصورة خاصة بالعيد الوطني المجيد بعنوان «عشقي البحرين»، من كلمات والحان محمد مطر العميري، توزيع تركي عبدالرحمن، غناء بدر العنزي، كورال تيون شيك، تصوير عبدالنور عبدالله وحسن القمري، مونتاج سلمان الزياني/جاسم أمير، وإنتاج MK STUDIOS .
وبهذه المناسبة وجه عيسى العوضي رئيس اللجنة البحرينية للدراجات النارية الشكر إلى جميع المشاركين بالمسيرة وإلى مجموعة بحرين سكوترز بقيادة الكابتن خالد تاج لمساهمتهم الفعالة في تنظيم المسيرة وإلى مطعم طفاشو لتوفيرهم وجبة الإفطار، والشكر موصول إلى وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور على تأمين انسيابية مرور الدراجين خلال المسير بشوارع مملكة البحرين.
MENAFN20122024000055011008ID1109018498
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