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منتخبنا الوطني يواجه عمان.. ولقاء مرتقب يجمع الإمارات وقطر

12/20/2024 7:14:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تفتتح‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الصداقة‭ ‬الخليجية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للصالات‭ ‬للصم،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرياضات‭ ‬الصم‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتستمر‭ ‬البطولة‭ ‬حتى‭ ‬26‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بمشاركة‭ ‬خمسة‭ ‬منتخبات‭ ‬خليجية‭ ‬هي‭: ‬البحرين‭ (‬البلد‭ ‬المستضيف‭)‬،‭ ‬السعودية،‭ ‬الإمارات،‭ ‬قطر،‭ ‬وعمان،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬والتآخي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

وتقام‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تجهيزها‭ ‬لتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬تنافسية‭ ‬مميزة‭ ‬للفرق‭ ‬المشاركة،‭ ‬وستشهد‭ ‬الصالة‭ ‬اليوم‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬نظيره‭ ‬العماني‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬30‭ ‬مساءً،‭ ‬بينما‭ ‬يلتقي‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬نظيره‭ ‬القطري‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬30‭ ‬مساءً‭. ‬

وتلعب‭ ‬البطولة‭ ‬بنظام‭ ‬جمع‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬مرحلتها‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬يخوض‭ ‬كل‭ ‬منتخب‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬لتحديد‭ ‬ترتيب‭ ‬المنتخبات،‭ ‬ويتأهل‭ ‬الفريقان‭ ‬اللذان‭ ‬يحتلان‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬المقررة‭ ‬يوم‭ ‬26‭ ‬ديسمبر،‭ ‬لتحديد‭ ‬بطل‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

وتأتي‭ ‬إقامة‭ ‬البطولة‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تأكيدًا‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬القيادة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لدعم‭ ‬رياضات‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭. ‬

ومع‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة‭ ‬اليوم،‭ ‬ينتظر‭ ‬عشاق‭ ‬كرة‭ ‬الصالات‭ ‬منافسات‭ ‬مثيرة‭ ‬وأداءً‭ ‬مميزًا‭ ‬من‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة،‭ ‬وستكون‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬يوم‭ ‬26‭ ‬ديسمبر،‭ ‬الحدث‭ ‬الأبرز‭ ‬لتحديد‭ ‬بطل‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى،‭ ‬وسط‭ ‬آمال‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره‭.‬

أكبر‭ ‬سلمان‭: ‬جاهزون‭ ‬

لتحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬الأول

قال‭ ‬كابتن‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬للصم،‭ ‬أكبر‭ ‬سلمان‭ ‬عبدالله‭ ‬‮«‬نشعر‭ ‬بفخر‭ ‬كبير‭ ‬ونحن‭ ‬نستعد‭ ‬لتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الصداقة‭ ‬الخليجية‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬للصم،‭ ‬وندرك‭ ‬تمامًا‭ ‬حجم‭ ‬المسؤولية‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬عاتقنا،‭ ‬ونعمل‭ ‬بجد‭ ‬واجتهاد‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬جماهيرنا‭ ‬التي‭ ‬تنتظر‭ ‬منا‭ ‬الأداء‭ ‬المشرف‭ ‬والنتائج‭ ‬الإيجابية‮»‬‭. ‬وعن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬للبطولة‭ ‬أوضح‭ ‬‮«‬استعداداتنا‭ ‬للبطولة‭ ‬كانت‭ ‬مكثفة‭ ‬وشاملة،‭ ‬حيث‭ ‬خضعنا‭ ‬لبرامج‭ ‬تدريبية‭ ‬شملت‭ ‬تعزيز‭ ‬الجوانب‭ ‬البدنية‭ ‬والتكتيكية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجوانب‭ ‬الذهنية‭ ‬والنفسية،‭ ‬ونحن‭ ‬نعمل‭ ‬كفريق‭ ‬واحد‭ ‬بروح‭ ‬من‭ ‬الحماس‭ ‬والالتزام،‭ ‬وبدعم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬ساعدنا‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬والانسجام‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬تعد‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬مبسطا

أعدت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لبطولة‭ ‬الصداقة‭ ‬الخليحية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للصالات‭ ‬للصم،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬إلى‭ ‬27‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬مبسطا‭ ‬ينطلق‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬لإعلان‭ ‬انطلاقة‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

ويتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الحفل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬تبدأ‭ ‬بوصول‭ ‬راعي‭ ‬الحفل،‭ ‬تليه‭ ‬مراسم‭ ‬عزف‭ ‬السلام‭ ‬الملكي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودخول‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة،‭ ‬ثم‭ ‬تلاوة‭ ‬آيات‭ ‬من‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬كما‭ ‬سيلقي‭ ‬باسم‭ ‬ميرزا‭ ‬المؤذن،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرياضات‭ ‬الصم،‭ ‬كلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬بالمشاركين‭.‬

المنتخبات‭ ‬الخليجية‭ ‬

تصل‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬

وصلت‭ ‬المنتخبات‭ ‬الخليجية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الصداقة‭ ‬الخليجية‭ ‬لكرة‭ ‬قدم‭ ‬الصالات‭ ‬للصم‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬استعدادًا‭ ‬لانطلاق‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬أول‭ ‬الواصلين‭ ‬إلى‭ ‬المملكة،‭ ‬تبعته‭ ‬باقي‭ ‬المنتخبات‭ ‬الخليجية،‭ ‬وهي‭ ‬السعودية،‭ ‬الإمارات،‭ ‬وقطر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ (‬المستضيف‭).‬

واستقرت‭ ‬جميع‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬كيه‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تخصيصه‭ ‬لاستضافة‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬استقبالهم‭ ‬بحفاوة‭ ‬كبيرة،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬كرم‭ ‬الضيافة‭ ‬البحريني،‭ ‬ويواصل‭ ‬اللاعبون‭ ‬تدريباتهم‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬الحماس‭ ‬والترقب،‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬جميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬بجدول‭ ‬الإعداد‭ ‬الذي‭ ‬وضعته‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭.‬

وعُقد‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفني‭ ‬للبطولة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬إقامة‭ ‬الوفود،‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة،‭ ‬وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬كشوف‭ ‬اللاعبين‭ ‬النهائية،‭ ‬مع‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬استيفاء‭ ‬جميع‭ ‬الشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬ألوان‭ ‬قمصان‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬لضمان‭ ‬سلاسة‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬المنتخبات‭ ‬خلال‭ ‬المواجهات‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قامت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬بشرح‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬ولوائحها‭ ‬بشكل‭ ‬مفصل،‭ ‬حيث‭ ‬ستُقام‭ ‬المنافسات‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬لجمع‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتأهل‭ ‬الفريقان‭ ‬صاحبا‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لتحديد‭ ‬البطل‭.‬

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