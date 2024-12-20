منتخبنا الوطني يواجه عمان.. ولقاء مرتقب يجمع الإمارات وقطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تفتتح مساء اليوم السبت النسخة الأولى من بطولة الصداقة الخليجية لكرة القدم للصالات للصم، التي ينظمها الاتحاد البحريني لرياضات الصم تحت رعاية الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، وتستمر البطولة حتى 26 ديسمبر الجاري، بمشاركة خمسة منتخبات خليجية هي: البحرين (البلد المستضيف)، السعودية، الإمارات، قطر، وعمان، مما يعكس روح التعاون والتآخي بين دول الخليج العربي.
وتقام جميع مباريات البطولة في صالة مدينة خليفة الرياضية، التي تم تجهيزها لتوفير بيئة تنافسية مميزة للفرق المشاركة، وستشهد الصالة اليوم مباراتين في إطار الجولة الافتتاحية، حيث يواجه المنتخب البحريني نظيره العماني في تمام الساعة 4:30 مساءً، بينما يلتقي المنتخب الإماراتي نظيره القطري عند الساعة 6:30 مساءً.
وتلعب البطولة بنظام جمع النقاط في مرحلتها الأولى، حيث يخوض كل منتخب أربع مباريات لتحديد ترتيب المنتخبات، ويتأهل الفريقان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني إلى المباراة النهائية المقررة يوم 26 ديسمبر، لتحديد بطل النسخة الأولى من البطولة.
وتأتي إقامة البطولة تحت رعاية الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة تأكيدًا على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرياضية في البحرين لدعم رياضات ذوي الإعاقة.
ومع انطلاق البطولة اليوم، ينتظر عشاق كرة الصالات منافسات مثيرة وأداءً مميزًا من المنتخبات المشاركة، وستكون المباراة النهائية، المقرر إقامتها يوم 26 ديسمبر، الحدث الأبرز لتحديد بطل النسخة الأولى، وسط آمال المنتخب البحريني في التتويج باللقب على أرضه وبين جماهيره.
أكبر سلمان: جاهزون
لتحقيق اللقب الأول
قال كابتن المنتخب الوطني لكرة الصالات للصم، أكبر سلمان عبدالله «نشعر بفخر كبير ونحن نستعد لتمثيل مملكة البحرين في النسخة الأولى من بطولة الصداقة الخليجية لكرة الصالات للصم، وندرك تمامًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونعمل بجد واجتهاد لتحقيق تطلعات جماهيرنا التي تنتظر منا الأداء المشرف والنتائج الإيجابية». وعن الاستعدادات للبطولة أوضح «استعداداتنا للبطولة كانت مكثفة وشاملة، حيث خضعنا لبرامج تدريبية شملت تعزيز الجوانب البدنية والتكتيكية بالإضافة إلى الجوانب الذهنية والنفسية، ونحن نعمل كفريق واحد بروح من الحماس والالتزام، وبدعم كبير من الجهاز الفني الذي ساعدنا في تحسين الأداء والانسجام داخل الملعب».
اللجنة المنظمة تعد حفل افتتاح مبسطا
أعدت اللجنة المنظمة لبطولة الصداقة الخليحية لكرة القدم للصالات للصم، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 27 ديسمبر الجاري تحت رعاية الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية حفل افتتاح مبسطا ينطلق عند الساعة الرابعة مساءً، لإعلان انطلاقة النسخة الأولى من البطولة.
ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من الفقرات تبدأ بوصول راعي الحفل، تليه مراسم عزف السلام الملكي لمملكة البحرين ودخول الفرق المشاركة، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، كما سيلقي باسم ميرزا المؤذن، رئيس الاتحاد البحريني لرياضات الصم، كلمة ترحيبية بالمشاركين.
المنتخبات الخليجية
تصل إلى البحرين
وصلت المنتخبات الخليجية المشاركة في النسخة الأولى من بطولة الصداقة الخليجية لكرة قدم الصالات للصم إلى مملكة البحرين، استعدادًا لانطلاق المنافسات التي تبدأ اليوم السبت على صالة مدينة خليفة الرياضية، وكان المنتخب العماني أول الواصلين إلى المملكة، تبعته باقي المنتخبات الخليجية، وهي السعودية، الإمارات، وقطر، بالإضافة إلى منتخب البحرين (المستضيف).
واستقرت جميع الوفود المشاركة في فندق «ذي كيه»، الذي تم تخصيصه لاستضافة المنتخبات المشاركة، حيث جرى استقبالهم بحفاوة كبيرة، مما يعكس كرم الضيافة البحريني، ويواصل اللاعبون تدريباتهم في أجواء من الحماس والترقب، مع التزام جميع المنتخبات بجدول الإعداد الذي وضعته اللجنة المنظمة للبطولة.
وعُقد مساء يوم أمس الجمعة الاجتماع الفني للبطولة في مقر إقامة الوفود، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة وأعضاء اللجنة المنظمة، وخلال الاجتماع، تم اعتماد كشوف اللاعبين النهائية، مع التأكد من استيفاء جميع الشروط والمعايير المعتمدة في البطولة، كما تم تحديد ألوان قمصان الفرق في المباريات لضمان سلاسة التنسيق بين المنتخبات خلال المواجهات.
بالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة المنظمة بشرح نظام البطولة ولوائحها بشكل مفصل، حيث ستُقام المنافسات بنظام الدوري لجمع النقاط في المرحلة الأولى، على أن يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى المباراة النهائية لتحديد البطل.
MENAFN20122024000055011008ID1109018497