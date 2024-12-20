التزام و((شغف))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
واشنطن - (أ ف ب): أضاف «الملك» ليبرون جيمس رقما قياسيا جديدا إلى سجله في فوز لوس أنجلوس ليكرز على مضيفه وجاره ساكرامنتو كينغز 113-100 الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وسجل ليبرون جيمس 19 نقطة مع 6 متابعات و7 تمريرات حاسمة في فوز ليكرز على جاره ومضيفه ساكرامنتو كينغز 113-110، لكن أهم احصائية له في اللقاء خوضه 34 دقيقة، ما سمح له برفع عدد الدقائق التي خاضها في مسيرته خلال الموسم المنتظم إلى 57471، في انجاز قياسي تجاوز فيه الأسطورة كريم عبد الجبار (57446 دقيقة).
وعلق جيمس على انجازه الجديد بالقول إنه «وحسب الالتزام بهذه المهنة وشغفي وحبي لهذه اللعبة».
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