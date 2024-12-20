التزام و((شغف))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أضاف‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬جديدا‭ ‬إلى‭ ‬سجله‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬وجاره‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬113‭-‬100‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭.‬

وسجل‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬6‭ ‬متابعات‭ ‬و7‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬ليكرز‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬ومضيفه‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬113‭-‬110،‭ ‬لكن‭ ‬أهم‭ ‬احصائية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬خوضه‭ ‬34‭ ‬دقيقة،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬له‭ ‬برفع‭ ‬عدد‭ ‬الدقائق‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬المنتظم‭ ‬إلى‭ ‬57471،‭ ‬في‭ ‬انجاز‭ ‬قياسي‭ ‬تجاوز‭ ‬فيه‭ ‬الأسطورة‭ ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬الجبار‭ (‬57446‭ ‬دقيقة‭).‬

وعلق‭ ‬جيمس‭ ‬على‭ ‬انجازه‭ ‬الجديد‭ ‬بالقول‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬وحسب‭ ‬الالتزام‭ ‬بهذه‭ ‬المهنة‭ ‬وشغفي‭ ‬وحبي‭ ‬لهذه‭ ‬اللعبة‮»‬‭.‬