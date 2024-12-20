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مباراة الصدمة

12/20/2024 7:06:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

} ‭ ‬دائمًا‭ ‬تعتبر‭ ‬المباريات‭ ‬الافتتاحية‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ (‬المُجمّعة‭) ‬هي‭ ‬مباريات‭ (‬الصدمة‭)‬؛‭ ‬وهكذا‭ ‬يُمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عليه‭ ‬مباراتا‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬خليجي‭ (‬26‭)‬،‭ ‬وبالذات‭ ‬الأول‭ ‬بين‭ ‬الكويت‭ ‬وعُمان،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬خلف‭ ‬الحفل‭ ‬مباشرة‭ ‬ويأمل‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬الخروج‭ ‬منه‭ ‬بنتيجةٍ‭ ‬إيجابية،‭ ‬وتجنب‭ ‬الخسارة،‭ ‬بالذاتً‭ ‬فريق‭ ‬البلد‭ (‬المستضيف‭)!‬


} وقُلنا‭ ‬غير‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬إن‭ ‬الكويت‭ ‬تعمل‭ ‬لأمرين‭ ‬نجاح‭ ‬التنظيم‭ ‬والفوز‭ ‬باللقب؛‭ ‬فإن‭ ‬تيقّنا‭ ‬بأنها‭ ‬تملك‭ ‬خبرة‭ ‬التنظيم‭ ‬والاستضافة؛‭ ‬فهي‭ ‬تُعوِّل‭ ‬على‭ (‬الأزرق‭) ‬ليبدأ‭ ‬مشوار‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬استعادة‭ ‬اللقب،‭ ‬وإضافته‭ ‬إلى‭ ‬الألقاب‭ (‬العشرة‭) ‬الماضية،‭ ‬ولذا‭ ‬الفريق‭ ‬سيكون‭ ‬مضغوطًا‭ ‬لكي‭ ‬يخرج‭ ‬بأول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭!‬


} ‭ ‬ولا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬سيكون‭ ‬هيّنا‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الزخم‭ ‬الجماهيري‭ ‬المُسانِد؛‭ ‬لأنّه‭ ‬يواجه‭ ‬منتخبًا‭ ‬صعبا‭ ‬وطالما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المُرشحين‭ ‬للقب،‭ ‬وكان‭ ‬وصيفا‭ ‬المرة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬البصرة؛‭ ‬لذا‭ ‬أتوقع‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬مواجهة‭ (‬كسر‭ ‬عظم‭) ‬بين‭ ‬الفريقين؛‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يبتعد‭ ‬فيها‭ ‬الجميع‭ ‬عن‭ ‬الشد‭ ‬العصبي؛‭ ‬لنستمتع‭ ‬بأداء‭ ‬جميل‭.‬


} ‭ ‬ويبقى‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬طريق‭ (‬الأزرق‭) ‬للقب‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ (‬الساحر‭) ‬العماني؛‭ ‬والأخير‭ ‬كذلك،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬مدرب‭ ‬الكويت‭ ‬سيضع‭ ‬في‭ ‬اعتباره‭ ‬ان‭ ‬الفوز‭ ‬يُمثِّل‭ ‬نجاحًا‭ ‬للهدف‭ ‬المرسوم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اتحاد‭ ‬أحمد‭ ‬اليوسف؛‭ ‬الذي‭ ‬يأمل‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ (‬وجه‭ ‬سعدٍ‭) ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬الكويتية،‭ ‬بعد‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬اعطتها‭ ‬إياه‭ ‬الأندية‭ ‬الكويتية‭.‬


} ‭ ‬وكذلك‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬فريقي‭ ‬الإمارات‭ ‬وقطر؛‭ ‬فالأمر‭ ‬هنا‭ ‬يُعدُّ‭ ‬معركة‭ (‬كسر‭ ‬عظم‭) ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يعنيه‭ (‬المثل‭) ‬لأنّ‭ ‬مواجهتي‭ ‬التصفيات‭ ‬المونديالية‭ ‬عالقة‭ ‬بأذهان‭ ‬الفريقين؛‭ ‬وحيث‭ ‬ان‭ ‬الفريق‭ ‬الإماراتي‭ ‬كسبهما‭ ‬باقتدار؛‭ ‬ففي‭ ‬الاول‭ ‬عملية‭ ‬تحوِّل‭ ‬للنتيجة،‭ ‬وفي‭ ‬الثاني‭ ‬فوزٌ‭ (‬كاسح‭)!‬


}
‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬الإماراتي‭ (‬مُرشحٌ‭) ‬قويٌّ‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬الإضافات‭ ‬النوعيّة‭ ‬على‭ ‬تشكيلته؛‭ ‬لكن‭ (‬العنابي‭) ‬لن‭ ‬ينسى‭ ‬ما‭ ‬علق‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ (‬إياب‭) ‬التصفيات‭ ‬المونديالية‭ ‬التي‭ ‬أطاحت‭ ‬بمدربه،‭ ‬لذا‭ ‬فهو‭ ‬يعمل‭ ‬اليوم‭ ‬لهدفين؛‭ (‬رد‭ ‬الاعتبار‭) ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬هو‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب؛‭ ‬إنه‭ ‬ليوم‭ ‬جميل‭!‬

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