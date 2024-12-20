فنان سوري شهير ينهار باكياً من صيدنايا: انا كنت معتقل هون (فيديو)

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف السوري بسام دكاك عن اعتقاله في سجن صيدنايا عام 2012، موضحًا السبب الذي أدى إلى اعتقاله وما تعرض له من إهانات وأضرار نفسية وجسدية خلال فترة احتجازه



وقال دكاك في لقاء له، إنه مع بداية الحراك الشعبي عام 2011، كان مختارًا لبلدة ((دف الشوك)) في ريف دمشق. دافع عن الشبان الذين خرجوا في التظاهرات ورفض التعاون مع الأجهزة الأمنية. ورغم كونه ممثلًا شهيرًا ومختارًا لإحدى البلدات، إلا أن السلطات السورية اعتقلته لمدة سنة و10 أشهر عام 2012.



سبب اعتقال بسام دكاك في صيدنايا:

وبعد سقوط نظام بشار الأسد، زار دكاك سجن صيدنايا وذهب إلى الزنزانة التي قضى فيها مدة سجنه. هناك، انهار بالبكاء مستذكرًا أساليب التعذيب التي مورست ضده.



وقال إن أحد المحققين أطفأ سيجارة على ظهره، وأضاف باكيًا أن "هذا المكان كان شاهدًا على الإهانات التي تعرض لها، وآلام الصعقات الكهربائية التي تركت آثارًا في ساقيه." وأوضح أنه ما زال يعاني من رهبة تجاه أي شخص يرتدي زي الأمن.



وأكد الفنان دكاك أن فصله من نقابة الفنانين السوريين تم بأمر من زهير رمضان، نقيب الفنانين السابق، الذي منعه من دخول الإذاعة والتلفزيون ومارس سلطاته لحرمانه من المشاركة في أي أنشطة فنية في وطنه.



وأوضح أن استبعاده من الأعمال الدرامية استمر لسنوات، حيث كان يُطرح اسمه في العديد من المشاريع الفنية قبل أن يتم استبعاده بأوامر أمنية.



بسام دكاك يترك الفن ويبيع الفطائر:

أثار ظهور الممثل السوري بسام دكاك وهو يبيع الفطائر في إحدى حدائق دمشق جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا. وقد تداولت صور التقطها رواد ((مهرجان الزهور)) في دورته الرابعة والأربعين، المقام حاليًا في ((حديقة تشرين)) بالعاصمة السورية دمشق.



في البداية، توقع الكثيرون أن الفنان دكاك كان في زيارة للمهرجان، لكنه أوضح لاحقًا أنه مالك العربة، التي أصبحت مصدر رزقه الرئيسي لتأمين قوت عائلته، بحسب مقربين منه.



اضطر دكاك للعمل على تلك العربة لبيع الفطائر بعد عزوف المنتجين والمخرجين عن الاستعانة به في الأعمال الفنية. وفي تصريحات سابقة قال: "العمل ليس عيبًا."

المصري اليوم



