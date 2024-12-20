تفاصيل جديدة عن يوم هروب الأسد.. وسر اتصال مفاجئ بالمقداد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في تطور مفاجئ ومهم، كشفت معلومات صحفية عن حصول اتصال مباشر بين القيادة العسكرية الجديدة في سوريا وفيصل المقداد، نائب الرئيس السوري السابق بشار الأسد، دون تقديم تفاصيل إضافية.



كذلك تكشفت الرواية الكاملة لهروب الأسد، وكيف وضع قائد العمليات العسكرية للفصائل المسلحة أحمد الشرع خطة دخول العاصمة وإسقاط النظام قبل أشهر من الآن.



"لا داعي للقلق"

فقبل يوم من فرار الأسد، تلقى الأخير بعد ظهر السبت اتصالات من الخارجية بسام صباغ، والمستشارة بثينة شعبان، ورئيسة اتحاد الطلبة دارين سليمان، ونائب الأمين العام للرئاسة لينا كيناية، وفق ما نقلت مجلة "المجلة".



وأكد لجميعهم حينها أنه "لا داعي للقلق"، وأن "الدعم الروسي قادم"، و"أننا سنقاتل ونستعيد المدن".

بل أفادت المعلومات بأن الأسد كان قد وافق مبدئيًا مساء السبت على إلقاء "خطاب الحرب" وليس الاستقالة أو التنحي. وجرت كافة التحضيرات لذلك، حتى إن مصوريه جهزوا المكان، وجهزت قناة "روسيا اليوم" شارة الانتقال لبث "الخطاب المباشر".



وفيما ألح عليه مستشاروه كي يظهر، سأله أحدهم: "ماذا يحصل في حمص ودمشق؟ هل أعطيت تعليمات بعدم إطلاق النار؟ من أعطى التعليمات؟ هل هناك اتفاق في الدوحة بين وزراء صيغة آستانة؟".



لكنه أكد مجددًا أنه "لا داعي للقلق، لأن الدعم الروسي قادم". وقال: "لا عجلة في إلقاء الخطاب، فالوقت تأخر الآن (9:30 مساء السبت). غدًا سألقي خطابًا".



وبالفعل، بقي بعض الموظفين في مكاتبهم إلى ما بعد منتصف "ليلة الهروب".



في حين قال أحد الذين اتصلوا بالأسد: "فوجئنا بما حصل.. فلقد أكد لنا أننا ذاهبون إلى معركة، لكن يبدو أنه ضللنا".



إلى ذلك، كشفت المعلومات أن الأسد اتفق مع دارين سليمان على تناول الفطور صباح الأحد، ومع شعبان على إعداد مسودة خطاب وعرضها على اللجنة السياسية في الساعة الثانية عشرة ظهر الثامن من ديسمبر، ثم عرض المسودة عليه كي يلقي الخطاب بعد الظهر.



لكن في الساعة الثامنة مساء السبت، غادر الأسد مكتبه بعدما تلقى اتصالاً روسيًا مهمًا، مفاده بأن عليه مغادرة دمشق لتجنب إراقة مزيد من الدماء وحماية ما تبقى من المصالح الروسية.



أما المستشارون، فذهبوا إلى النوم، بما في ذلك قائد الموكب في الحرس الجمهوري اللواء فائز جمعة.



ثم أيقظهم أقاربهم ومساعدوهم على مفاجأة مدوية جاءت من وسائل الإعلام: "الأسد هرب"، واختار شخصين فقط لمرافقته، أحدهما وزير شؤون الرئاسة منصور عزام (شقيقه رجل أعمال في روسيا)، ومسؤول الحماية العميد محسن محمد.



وقد توجهوا جميعًا إلى قاعدة حميميم، ومن هناك طار الأسد إلى موسكو.



تسرب خبر مغادرة الأسد

أما أسماء، زوجة الأسد، فاتصلت بأحد مساعديها كي يعود على عجل من مؤتمر في الخارج لعقد اجتماع مهم.



لكن عندما وصل إلى مطار دمشق، وجده تحت سيطرة الفصائل. وقال باكيًا: "أبكي على حالنا. لقد ضللونا وخدعونا".



ولاحقًا، عندما تسرب خبر مغادرة الأسد، استيقظ مستشاروه أو تم إيقاظهم، فهربوا إلى لبنان أو الساحل السوري، ثم إلى دول غربية.



داخل مكتب ماهر الأسد

في الأثناء، وفي مقر قيادة "الفرقة الرابعة"، كان هناك من لا يزال يريد القتال، فتفجرت "معركة داخلية" في مكتب ماهر الأسد، الذي يرأس هذه الفرقة، بحضور نائبه ومدير مكتبه وقائد عسكري.



وقتل أحدهم بطلقة رصاص والثاني بقنبلة، ثم هرب ماهر إلى العراق برفقة رئيف قوتلي وقادة ميليشيات عراقية.



أما الفرقة الرابعة، التي أنشئت للقتال في دمشق، فتفككت وتلاشت في ساعات، وهرب العناصر إلى الساحل، وفق ما أكد أحد المطلعين.



هذا وجاء الأمر الأخير للانسحاب في الساعة الثالثة فجر الأحد، لعناصر "الحرس الجمهوري"، بعد خروج أخبار عن أن الأسد فرّ هاربًا دون إخبار ضباطه المرافقين أو رئيس مكتب المهام الخاصة، اللواء فائز جمعة.



وحتى ذلك الوقت، كانت عناصر الحراسة في قطاعات القصر تقوم بمهامها على أكمل وجه وتفتش السيارات بشكل دقيق، على عكس ما كان درج خلال السنوات الماضية من السماح بمرور السيارات دون أي تدقيق.



ومنذ الثامن من ديسمبر الحالي، بعيد سقوط النظام ورحيل الأسد إلى موسكو، تصدرت سوريا، التي غرقت على مدى أكثر من 13 عامًا في حرب دامية، الأحداث السياسية في المنطقة والعالم.

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