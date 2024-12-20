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البدء بمنح الأردنيين تأشيرة دخول الكترونية للأراضي الروسية مدتها 60 يوماً

12/20/2024 3:10:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في إطار تعزيز التعاون المشترك والحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية روسيا الاتحادية، وتسهيلاً على المواطنين الراغبين بزيارة جمهورية روسيا الاتحادية، أبلغت السلطات الروسية السفارة الأردنية في موسكو رسمياً البدء بمنح المواطنين الأردنيين تأشيرة الدخول لأراضيها إلكترونياً، اعتباراً من ٥ كانون الأول ٢٠٢٤.
وبيّن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن السلطات الروسية قد أوضحت للسفارة الأردنية في موسكو أن السلطات الروسية قد سمحت للمواطنين الأردنيين بالحصول على التأشيرة الإلكترونية الموحدة اعتباراً من الخامس من الشهر الحالي، والتي تمكنهم من الحصول على هذه التأشيرة دون الحاجة إلى رسالة دعوة أو حجز فندقي مسبق أو أية وثائق تؤكد الغرض من السفر إلى الاتحاد الروسي، موضحة أن التأشيرة معتمدة لغايات السياحة والزيارات الخاصة أو زيارات العمل والمشاركة في الفعاليات العلمية والثقافية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية المختلفة في روسيا الاتحادية.
وأوضح السفير القضاة أن السلطات الروسية أشارت إلى أن مدة صلاحية التأشيرة الإلكترونية (٦٠) يوماً من تاريخ الإصدار، وتؤهل حاملها لزيارة الأراضي الروسية لفترة لا تتجاوز (١٦) يوماً من تاريخ الدخول (بما في ذلك يومي القدوم والمغادرة).
وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن شكرها للجانب الروسي على هذه الخطوة التي تعزز التعاون المشترك وتعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين.









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