الحنيطي يتفقد واجهة كتيبة حرس الحدود/9 الملكية (صور)

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الجمعة، واجهة كتيبة حرس الحدود /٩ الملكية إحدى وحدات لواء حرس الحدود /٢ التابع للمنطقة العسكرية الشمالية.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازات عسكرية خلال تفقد واجهة الكتيبة حول المهام والواجبات الموكولة للكتيبة، وسير الأمور العملياتية والتدريبية والإدارية والدور الذي تقوم به لمنع عمليات التسلل والتهريب.

وجال اللواء الركن الحنيطي على واجهة الكتيبة ضمن منطقة المسؤولية، مثمناً الجهود التي يبذلها مرتبات وحدات حرس الحدود في مختلف مواقعهم، للدفاع عن ثرى الوطن وحمايته وصون مقدراته ومكتسباته، والوقوف في وجه كل من تسّول له نفسه المساس بأمنه واستقراره.

والتقى اللواء الركن الحنيطي خلال الجولة مرتبات الكتيبة ضمن منطقة المسؤولية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم، وبالمعنويات العالية لدى مرتبات المنطقة العسكرية الشمالية.









































