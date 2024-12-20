الحنيطي يتفقد واجهة كتيبة حرس الحدود/9 الملكية (صور)

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الجمعة، واجهة كتيبة حرس الحدود /٩ الملكية إحدى وحدات لواء حرس الحدود /٢ التابع للمنطقة العسكرية الشمالية.
واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازات عسكرية خلال تفقد واجهة الكتيبة حول المهام والواجبات الموكولة للكتيبة، وسير الأمور العملياتية والتدريبية والإدارية والدور الذي تقوم به لمنع عمليات التسلل والتهريب.
وجال اللواء الركن الحنيطي على واجهة الكتيبة ضمن منطقة المسؤولية، مثمناً الجهود التي يبذلها مرتبات وحدات حرس الحدود في مختلف مواقعهم، للدفاع عن ثرى الوطن وحمايته وصون مقدراته ومكتسباته، والوقوف في وجه كل من تسّول له نفسه المساس بأمنه واستقراره.
والتقى اللواء الركن الحنيطي خلال الجولة مرتبات الكتيبة ضمن منطقة المسؤولية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم، وبالمعنويات العالية لدى مرتبات المنطقة العسكرية الشمالية.
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