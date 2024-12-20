الكورة: زراعة 80 ألف شجرة في اللواء أغلبها من شجر الخروب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس شعبة الحراج في مديرية زراعة لواء الكورة، بسام الفقيه، إن المديرية قامت بزراعة نحو 80 ألف شجرة، أغلبها من شجر الخروب، في اللواء.



وأضاف الفقيه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن مديرية زراعة الكورة تعمل منذ العام الماضي وحتى العام المقبل على زراعة الأشجار في مختلف مناطق اللواء، ضمن مشروع التحريج الذي وقعته وزارة الزراعة مع منظمة العمل الدولية في الأردن، والممول من البنك الألماني للتنمية.



وأوضح أن المديرية زرعت نحو 80 ألف شجرة على 2000 دونم، وأن مشروع التحريج وفر 800 فرصة عمل، مناصفة بين الأردنيين والسوريين، مشيرًا إلى أن نسبة 30 بالمئة من العاملين من النساء، و5 بالمئة من العاملين من ذوي الإعاقة، مقابل راتب شهري مجزٍ.



وذكر أن طبيعة لواء الكورة مناسبة لزراعة شجر الخروب، لذا تم زراعة نسبة كبيرة من الأشجار، لافتًا إلى أن هذه الأشجار ستعود بالنفع الاقتصادي على أهالي المنطقة. كما يمكن لأهالي المنطقة إقامة مشاريع إنتاجية لصناعة دبس الخروب، وشراب الخروب، ومواد غذائية للحيوانات، مما يوفر فرص عمل إضافية لأهالي المنطقة.