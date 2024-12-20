الكورة: زراعة 80 ألف شجرة في اللواء أغلبها من شجر الخروب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس شعبة الحراج في مديرية زراعة لواء الكورة، بسام الفقيه، إن المديرية قامت بزراعة نحو 80 ألف شجرة، أغلبها من شجر الخروب، في اللواء.
وأضاف الفقيه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن مديرية زراعة الكورة تعمل منذ العام الماضي وحتى العام المقبل على زراعة الأشجار في مختلف مناطق اللواء، ضمن مشروع التحريج الذي وقعته وزارة الزراعة مع منظمة العمل الدولية في الأردن، والممول من البنك الألماني للتنمية.
وأوضح أن المديرية زرعت نحو 80 ألف شجرة على 2000 دونم، وأن مشروع التحريج وفر 800 فرصة عمل، مناصفة بين الأردنيين والسوريين، مشيرًا إلى أن نسبة 30 بالمئة من العاملين من النساء، و5 بالمئة من العاملين من ذوي الإعاقة، مقابل راتب شهري مجزٍ.
وذكر أن طبيعة لواء الكورة مناسبة لزراعة شجر الخروب، لذا تم زراعة نسبة كبيرة من الأشجار، لافتًا إلى أن هذه الأشجار ستعود بالنفع الاقتصادي على أهالي المنطقة. كما يمكن لأهالي المنطقة إقامة مشاريع إنتاجية لصناعة دبس الخروب، وشراب الخروب، ومواد غذائية للحيوانات، مما يوفر فرص عمل إضافية لأهالي المنطقة.
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