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وصول القوات المسلحة الإماراتية المشاركة بالتمرين العسكري المشترك الثوابت القوية 4

12/20/2024 3:10:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصلت مساء اليوم الجمعة القوات المسلحة الإماراتية المشاركة بالتمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية 4"، والمقرر إقامته من 19 وحتى 30 الشهر الجاري على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.
ويهدف التمرين إلى تطبيق مفاهيم جديدة على مختلف الأصعدة لتعزيز القدرات العملياتية المشتركة بين القوات المسلحة الأردنية والاماراتية المشاركة من خلال تطوير الكفاءات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة، والإسهام في تعزيز الأمن الإقليمي.
يشار إلى أن التمرين العسكري المشترك " الثوابت القوية" ينفذ منذ عام 2019 بين الجيشين الأردني والاماراتي ويجري التركيز فيه على سيناريوهات متعددة منها مواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية التي قد تعترض القوات العسكرية في بيئة عمليات إقليمية مشتركة والسيناريوهات المتوقعة ضمن البيئة الاستراتيجية.









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